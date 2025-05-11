Трамп заявил, что это "потенциально великий день для России и Украины".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вчерашнее выступление российского лидера Владимира Путина, в котором тот фактически отказался от 30-дневного перемирия с 12 мая, вместо этого предложив переговоры в Стамбуле 15 мая.

В сообщении в своей соцсети TruthSocial он написал, что это "потенциально великий день для России и Украины" и выразил надежду на то, что война наконец закончится.

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта нескончаемая "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир", - заявил он.

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Он также подчеркнул, что будет продолжать работать с обеими сторонами для достижения результата.

"США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит большая неделя!", - добавил он.

Путин выступил с заявлениями о войне в Украине

По его словам, Россия передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на 9 мая. О предложении по прекращению огня на 30 дней он не упомянул.

При этом он предложил возобновить переговоры с Украиной 15 мая – в Турции, без предварительных условий. Завтра он поговорит об этом с турецким лидером Эрдоганом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно продлиться минимум 30 дней.

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