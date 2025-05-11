Эту песню украинцы послушали наибольшее количество раз.

На стриминговом сервисе для прослушивания музыки Apple Music в Украине появились новые лидеры. Если раньше певица Надя Дорофеева была на первом месте с украиноязычным треком "Fenomenal", то сейчас ее подвинули на второе место всего за несколько дней Jerry Heil и YARMAK. Их песня "З якого ти поверху неба?" стала настоящим хитом, который высоко оценили украинские слушатели.

Говорят, что на совместный трек уговорила рэпера сама Jerry Heil. Кстати, для Александра, который с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ, это первая песня о любви за последнее время.

"Если бы чистота человеческих чувств стала песней, это была бы "З якого ти поверху неба?" - подписали дуэтную композицию артисты в соцсетях.

Видео дня

Кто еще попал в топ-5 на Apple Music:

"З якого ти поверху неба?" - Jerry Heil & YARMAK

"Fenomenal" - DOROFEEVA

"Fake ID" - Кizaru и Іcegergert

"Мужчина" - Алена Омаргалиева

"Зірочка палай" - Анна Тринчер.

К слову, ранее неоднократно российские песни становились самыми популярными среди украинцев. К сожалению, во время полномасштабного вторжения многие до сих пор слушают композиции представителей РФ, прослушивание которых на стриминговых сервисах монетизируется. Не секрет, что исполнители получают выплаты, которыми потом платят налоги в стране-агрессоре, спонсируя таким образом войну.

Напомним, ранее новая российская песня возглавила украинский чарт в Apple Music.

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