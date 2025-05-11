Он подчеркнул, что в усилиях по прекращению войны в Украине наступил "исторический переломный момент".

Президент Турции Эрдоган заявил о говтовности Турции организовать переговоры Украины и России. Как сообщает Clash Report, об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Турция готова внести свой вклад любым способом, включая организацию переговоров о прекращении огня", - заявил он.

Эрдоган также подчеркнул, что в усилиях по прекращению войны между Украиной и Россией "достигнут исторический поворотный момент".

Видео дня

Он отметил важность использования этой возможности, а также дальнейшего сотрудничества в обеспечении прочных мирных переговоров между Украиной и Россией и поддержке восстановления Украины.