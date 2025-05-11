По мнению эксперта, то, что стало возможным возвращение из СЗЧ, - это хорошо.

Такие меры, как возвращение в армию самовольно покинувших часть (СЗЧ), привлечение в армию по контракту 18-24-летних и задействование так называемого спецконтингента, то есть заключенных, дали положительные результаты. Об этом сказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью с военным корреспондентом ТСН Натальей Нагорной.

При этом Чмут подчеркнул, что эффективность этих мероприятий различна. В частности, относительно спецконтингента, то он "хорошо себя проявил, но там начали появляться определенные нюансы". В то же время через контракты с 18-24-летними не удалось привлечь большого количества людей, говорит эксперт.

"Контракты 18+. Пока что нет какого-то вау-эффекта, пришло мало молодых людей. Я не знаю, сколько мы рассчитывали получить, но даже то, что получили, - это очень маленькие цифры", - подчеркнул Чмут.

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По его словам, возвращение военных из СЗЧ - это "очень хорошая история, которая сработала", и сейчас это является одним из способов перевода в другие воинские части. Говоря о том, что в СЗЧ могло уйти до 100 тысяч военных, он отметил, что не готов оценивать, большое это количество или малое.

"Наверное, это адекватное количество. Надо же понимать причины СЗЧ, конкретные истории. Это не всегда люди, которые не хотят воевать, не всегда плохие люди. Это разные причины. И то, что сделали возможным их возвращение, то хорошо. Очень много людей вернулись, очень много бригад нормально себя доукомплектовали, очень много комбригов об этом отзывались положительно", - заявил Чмут.

Говоря о потерях украинских военных, глава фонда "Вернись живым" отметил, что, к сожалению, есть случаи, когда люди могли бы не погибать, но это происходит по многим "бестолковым причинам".

"Но если у нас это редкость и исключение, то у россиян это норма. У россиян архитектура войны - это просто забрасывать людьми в расчете на то, что где-то да продавим. И продавливают. Эффективна ли их стратегия? Если смотреть по карте, то эффективна, но цена - очень большое количество потерь", - сказал Чмут.

По его мнению, в Силах обороны ключевой критерий эффективности командира - это соотношение потерь, а не количество потерянных позиций. При этом подчеркнул, что необходимо выводить соотношение потерь с 1 к 3 и 1 к 5 до того показателя, когда будет гибнуть 20 россиян на одного нашего военного.

"Если бы нам удалось вывести соотношение потерь 1 к 20, то россияне потеряли бы наступательный потенциал, потому что они бы просто не успевали подтягивать людей", - сказал Чмут.

Он добавил, что у нас сегодня на разных участках фронта очень разное соотношение потерь: где-то 1 к 1, а где-то и 1 к 15. При этом, говорит, наибольшее соотношение потерь у врага не на направлениях главных ударов, а на сравнительно спокойных участках фронта.

"Как говорил один комбриг, когда на тебя идет большая колонна тезники, то легче, потому что по ней отрабатывают со всех украинских позиций и снаряды могут подтянуть, а когда бой ведут 10 человек, где-то проходят посадкой, то никому нет до них дела, но они как раз захватывают три опорных пункта врага и уничтожают их большое количество", - сказал Чмут.

Контракт 18-24, возвращение из СВЧ, мобилизация осужденных: последние новости

Как сообщал УНИАН, в апреле 2025 года заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сказал, что заявок на присоединение в ряды Вооруженных сил Украины по "контракту 18-24" было очень много, но подписано несколько сотен соглашений. Он отмечал, что речь идет о количестве 500 человек. При этом добавлял, что еще 1500 человек - на этапе подписания контракта.

Он сообщил, что 18-24 летние смогут получить миллион по контракту, присоединившись не только к ВСУ, но и к Нацгвардии и пограничникам.

Еще одной мерой для пополнения армии стало возвращение военных из СЗЧ. Верховная Рада приняла закон, которым до 30 августа 2025 года продлено действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших части (СЗЧ).

Отмечалось, что на основании ранее принятых решений, на военной службе удалось восстановить 20 тыс. военнослужащих, которые были в СВЧ.

7 мая заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов рассказал, что Украина может привлечь к службе в армии от 20% до 30% лиц, отбывающих наказание. По его словам, в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще 1000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин.

В 2024 году Украина ввела механизм добровольной мобилизации осужденных в ряды Вооруженных сил в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после завершения службы.

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