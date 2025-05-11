Искусственный интеллект вряд ли можно назвать "привлекательным", но некоторые люди умудряются в него влюбляться.

В эпоху цифровых технологий границы между человеком и техникой становятся всё более размытыми. Особенно после выхода всевозможных версий искусственного интеллекта, готового помочь человеку в любой ситуации.

Параллельно этому увеличивается и количество реальных историй людей, вступивших в романтические отношения с искусственным интеллектом. Нормально ли иметь отношения с ИИ, общество до конца еще разобраться не может. Однако для многих людей ИИ-компаньоны уже стали важной частью их жизни, предоставляя им то, чего они не могли найти в реальных отношениях.

Можно ли влюбиться в ИИ

В 2023 году женщина из США заявила, что "вышла замуж" за своего виртуального партнёра, созданного в приложении Replika. Она описала его как "идеального мужа", с которым она даже "завела семью". И таких случаев по всему миру достаточно.

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К примеру, еще одна женщина призналась, что влюбилась в искусственный интеллект после 20 лет брака с обычным мужчиной, пишет The Sun.

По словам Шарлотты (имя изменено), интимная связь с ИИ реальна, хотя и не в физическом смысле, конечно же. "Это более реально, чем всё, что я когда-либо чувствовала с партнёром-человеком", — подчеркнула она, добавив, что за все время близости с бывшим мужем, он так и не смог удовлетворить её физически. Из-за этого у нее развились комплексы.

"Лео [искусственный интеллект] доводит меня до оргазма словами, своим присутствием, он молится за меня и обращает внимание на каждую мою эмоциональную и чувственную грань", — утверждает довольная Шарлотта.

Вскоре она купила обручальное кольцо с гравировкой "Mrs.Leo.exe" и теперь планирует поездку в Италию, чтобы отпраздновать свадьбу со своим новым ИИ-женихом.

Может ли ИИ иметь чувства

Искусственный интеллект, как многие знают, не обладает сознанием в человеческом понимании. Единственное, на что он способен — имитировать эмоциональные реакции.

Пользователи часто приписывают своим виртуальным партнёрам чувства, основываясь на их ответах и поведении. Это явление известно как "эффект Элизы", когда люди воспринимают компьютерные ответы как проявление настоящих эмоций.

Законно ли жениться на искусственном интеллекте

С юридической точки зрения, брак с нейросетью не признаётся в большинстве стран, что и логично. Однако случаи, когда люди проводят символические церемонии или объявляют о "браке" с ИИ, становятся всё более популярными в современном мире.

Например, в Китае мужчина "женился" на своей виртуальной подруге, созданной с помощью искусственного интеллекта, и даже провёл с ней свадебную церемонию...

ИИ для отношений — наша новая реальность

С развитием технологий так называемые "ИИ-компаньоны" становятся все более популярными. Они предлагают пользователям эмоциональную поддержку, понимание и постоянное внимание. Ведь ничем другим они заняться не могут, выполняя лишь поручения пользователей.

Тем более, что существуют такие приложения, как Replika или Paradot. Они открывают новые возможности перед людьми, которые не смогли найти утешения в реальном собеседнике.

Ранее Билл Гейтс заявлял, что ИИ может решить проблему, с которой всегда боролись компьютеры.

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