Ведущий также рассказал об адаптации приемной дочери и сына.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который в прошлом году вместе с женой Инной удочерили девочку Ангелину, ответил, планируют ли они еще пополнение в семье.

Не секрет, что звездные супруги уже воспитывают двух биологических и двух усыновленных детей. По словам Тимура, они не исключают возможности, что станут родителями в пятый раз, но не сейчас.

"Мы никогда не говорим "нет". Однако для этого нужны соответствующие обстоятельства. Сейчас мы заполнены на максимум в плане элементарных бытовых моментов - количество квадратных метров жилья, количество мест в машине и так далее", - признался Мирошниченко в интервью для OBOZ.UA.

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Он также отметил, что у усыновленных детей был свой период адаптации. Но сейчас он завершен и Марсель, и Ангелина полностью привыкли к новым условиям и полноценной семье.

"Марсель успел пожить в детском доме менее двух лет, а Ангелина - значительно дольше. Но я не могу сказать, что ее адаптация была сложнее или наоборот - проще. Она была просто другой. Но сейчас можно с уверенностью утверждать, что процесс адаптации уже завершен", - резюмировал Тимур.

К слову, Инна и Тимур Мирошниченко имеют биологическую дочь Мию и сына Марко. Летом 2023 года они усыновили мальчика Марселя, а в прошлом году их семья пополнилась 9-летней девочкой Ангелиной.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко показала, как с детьми пряталась от ракетной атаки на Киев.

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