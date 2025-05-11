По словам Коваленко, выбивание ПВО перешло в систематическую и эффективную охоту с использованием ударных дронов.

На территории временно оккупированного Крыма Силы обороны Украины регулярно уничтожают комплексы российской ПВО, из-за чего полуостров превратился в своеобразную "черную дыру" для дорогих систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится в статье военно-политического обозревателя на OBOZ.UA.

В частности, аналитик отметил, что в контексте военных действий в Крыму часто упоминаются Черноморский флот РФ и Керченский мост. Однако в последнее время главной мишенью для ВСУ стал сам временно оккупированный полуостров, который превратился в основную площадку для уничтожения российской противовоздушной обороны. По его словам, в этом году именно в Крыму было ликвидировано наибольшее количество средств ПВО, чем на любом другом участке фронта или на территории РФ.

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"Однако именно временно оккупированный полуостров превратился сегодня в главную площадку по выбиванию российской ПВО. С начала 2025 года ни на одном другом участке боевых действий, на временно оккупированных территориях Украины или на территории России, не было уничтожено столько средств ПВО, сколько в Крыму!", - акцентирует эксперт.

Только за последнее время подразделение Главного управления разведки МО Украины PRYMARY нанесло верифицированные удары по таким целям, как: ЗРПК "Панцирь-С1" - 1; ЗРК С-300В - 2; ЗРК Тор-М2 - 1; РЛС 9С15М Обзор-3 - 1; РЛС СТ-68 - 1; РЛС 9С32 Имбирь - 1; РЛС Каста-2Е2 - 2.

По его словам, это лишь часть подтвержденных потерь врага. Ранее были уничтожены десятки комплексов ПВО, в частности С-400 "Триумф", ПУ 5П85СМ2-01, КШМ Р-149АКШ-1, РЛС 96Л6-1В, РЛС 91Н6Е и тому подобное.

Коваленко подчеркнул, что постепенное выбивание российской ПВО в Крыму, начатое еще в 2024 году с помощью ракет ATACMS, сейчас перешло в более систематическую и крайне эффективную охоту с использованием ударных дронов. Оказалось, что российские средства ПВО в Крыму находятся в чрезвычайно уязвимом положении, а их восстановление - сложный и длительный процесс.

"Российские оккупанты оказались в ловушке! Ведь, как показала практика, их системы ПВО в Крыму находятся в крайне уязвимом положении. А когда уничтожается какая-либо из них, то компенсировать ее быстро, достав из цилиндра словно фокусник кролика, новую - невозможно", - подчеркнул обозреватель.

Эксперт обратил внимание на то, что система ПВО является одной из самых энергоемких в производстве категорий военной техники. Например, заказ Индией в РФ в 2018 году 11 дивизионов С-400 (5 полковых комплектов) должен быть полностью выполнен только к 2026 году.

Несмотря на значительные потери, россияне не могут полностью вывести свои системы ПВО из Крыма, ведь это сделало бы полуостров уязвимым для ударов украинских ракет и дронов. Вместо этого они вынуждены перебрасывать средства ПВО из других регионов, в том числе из России, ослабляя собственную защиту в этих районах.

По мнению Коваленко, захватчики оказались на полуострове в патовой ситуации. В частности, оставить оккупированный Крым без эшелонированного прикрытия противник не может, в то же время "регулярно выносят" комплексы, которые становятся "краснокнижными". Обозреватель сравнил ситуацию в Крыму с "черной дырой", которая поглощает российскую противовоздушную оборону.

"Такая себе бесконечная утилизация систем противовоздушной обороны в Крыму, ну или для большей эстетичности - Крымский уроборос. В начале 2022 года мы много говорили о Чернобаевке, в какую черную дыру, в ад она превратилась для РОВ. В 2025-м можно уже говорить о том, что Крым превратился в неизбежную и фатальную черную дыру для российской ПВО", - добавляет аналитик.

Другие новости по Крыму

Как писал УНИАН, в марте Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры уничтожения ряда российских средств РЛС на территории временно оккупированного Крыма.Говорилось, что "вышли из строя" две 48Я6-К1 "Подлет" и 1Л125 "Ниобий-СВ", три - 39Н6 "Каста 2Е2", по единице - 9С19 "Имбирь", "Небо-СВ", С-300ВМ, "Небо-М", 59Н6-Е "Противник-ГЕ" и БРЛС "Мыс".

Также поражены были пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", три зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", универсальный буксир "Федор Урюпин", вертолет Ми-8 и тому подобное.

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