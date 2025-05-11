По мнению эксперта, в 2024 году россияне не достигли ни одной своей стратегической цели.

На сегодня именно России выгодно замораживание войны, потому что она ближе к тому, чтобы посыпаться и проиграть, считает глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Об этом он сказал в интервью с военным корреспондентом ТСН Натальей Нагорной.

"Украине сейчас не выгодна заморозка войны. Россиянам выгодна, потому что они ближе к тому, чтобы посыпаться и проиграть", - подчеркнул он.

По его словам, украинская армия готова дальше воевать, и есть кем и чем. В то же время Чмут верит, что сейчас может быть перемирие. Он отметил, что речь идет о перемирии продолжительностью от 30 дней.

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"Я допускаю, что может произойти перемирие на какой-то временной промежуток. Три дня - это не перемирие, это перекурить и автомат почистить", - отметил эксперт.

Сравнивая, какой была украинская армия до полномасштабного вторжения и какой она стала, Чмут сказал, что была она "очевидно, неплохой", но она "размылась большим количеством потерь, большим количеством мобилизованных, большим количеством масштабирования частей и организмов". Сейчас же, по его словам, другая армия: "она не плохая, но есть еще куда меняться".

Глава фонда отметил, что 2022 год был самым тяжелым для государства, потому что мы могли все проиграть. На уточняющий вопрос, возможно ли сейчас такое, он ответил: "Все? Я не верю. На данном этапе войны я не верю".

По мнению Чмута, за прошедший календарный год россияне не выполнили фактически ни одной из своих стратегических целей:

"Они довыполняют их сейчас - этой зимой и весной. И на сегодня им удалось достичь так или иначе - грубо полторы. Первая - это вытеснение наших войск из Курской области. И им это удалось благодаря северокорейским солдатам. А вторая - это выход на админграницу Днепропетровской области. Опять же без взятия Покровска. Объем этого выхода пока очень минимальный".

Он отметил, что россиянам не удалось захватить Покровск, потому что украинские Силы обороны воевали, не сдавались, перебросили туда много сил и средств. Эксперт отметил, что там были хорошие части, уничтожено большое количество личного состава врага. По его словам, россиянам сложно там, где грамотно построена наша оборона, ведь есть сильные бригады, адекватные командиры и неплохое обеспечение ресурсами.

Переговоры о мире: важное

Как сообщал УНИАН, позиция Белого дома в отношении начатой РФ войны в Украине усилилась, и теперь, по данным агентство Bloomberg, президента РФ Владимира Путина рассматривают как серьезное препятствие для достижения мира. Отмечалось, что высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Дональда Трампа о заключительном варианте ультиматума о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа президента России Владимира Путина соглашение предусматривает введение новых санкций против РФ.

Российский диктатор Путин сообщил, что Россия передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на 9 мая, однако о предложении о прекращении огня на 30 дней он не упомянул. Также кремлевский диктатор обвинил Украину в срыве переговоров в 2022 году и предложил возобновить их 15 мая в Турции без предварительных условий.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошим знаком то, что россияне наконец задумались об окончании войны. Он ожидает, что Россия подтвердит прекращение огня, начиная с 12 мая, и тогда Украина готова встречаться для переговоров.

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