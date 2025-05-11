Силы обороны Украины несколько раз атаковали данное предприятие.

Атакованный 4 мая российский завод АО "Стрела", который специализируется на производстве электроники для военно-промышленного комплекса (ВПК), фактически уничтожен. Об этом пишет Defence Express со ссылкой на опубликованные спутниковые снимки OSINT-сообществом.

В издании напомнили, что Силы обороны Украины несколько раз атаковали данный завод, в том числе еще осенью прошлого года. Тогда были поражены цеха, склады и т.д.

Теперь же обнародованные спутниковые снимки зафиксировали, что в результате последней таки были выведены из строя основные производственные здания и складские помещения.

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Российский завод "Стрела" - что о нем известно

Завод расположен в населенном пункте Суземка в Брянской области в 9-10 км от границы с Украиной.

Известно, что предприятие участвовало в поставке продукции для российского ВПК, в частности, активно сотрудничало с корпорацией "Ростех" и научно-исследовательским институтом радиокомпонентов в Москве.

Напомним, по данным Центра противодействия дезинформации СНБО, завод специализируется на изготовлении трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с регулировкой напряжения, катушек индуктивности, фильтров и других электротехнических компонентов.

Сообщалось, что после удара в начале мая завод, скорее всего, больше не сможет работать.

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