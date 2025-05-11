Российский военный попал в плен во время "пасхального перемирия".

Российский военнослужащий, попавший в плен ВСУ, расстроился из-за новостей о потенциальном перемирии между Украиной и Россией, ведь он пошел на войну ради денег.

Во время "исповеди" на канале 24 ОМБР на YouTube, он также рассказал, что деньги нужны были ему для семьи. У него трое детей и жена. В месяц на гражданской работе он зарабатывал 40-50 тысяч рублей. Когда пошел в армию, начал зарабатывать примерно 170 тысяч. За подписание контракта он получил миллион рублей, что, по его словам, покрыло ипотеку.

В плен он попал в период "пасхального перемирия". Командование отправило его на штурм в Часовом Яру, хотя кремлевский диктатор Владимир Путин из Москвы заявлял о прекращении огня по всей линии фронта в этот период.

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"Нам командир сказал идти, надо было поменять двоих человек. Мы пошли, старший группы не туда завел. Я говорю: "Давай не пойдем туда". Хотел сказать только, с ноги дверь выбивают, автоматная очередь. Я уклоняюсь, оступился, упал. Автомат улетел и гранату закинули. Я сказал сдаюсь, руки поднял, вышел", - поделился Реваз.

Другие новости о пленных оккупантах

Ранее УНИАН сообщал, что "азовцы" взяли в плен оккупанта, который пошел на войну "по объявлению". В день, когда он попал в плен, его вместе с другими солдатами отправили на позицию, в которой якобы должны были находиться "союзники".

Кроме того, мы рассказывали про еще одного пленного, который сдался на Покровском направлении, умоляя оператора БПЛА смилостивиться и сигнализируя, что он готов ради этого идти к украинским позициям.

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