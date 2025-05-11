Украинская делегация уже даже прибыла в Ужгород.

Венгерская сторона перенесла запланированные переговоры с Украиной, которые касаются нацменьшинств. Консультации между делегациями должны были пройти в понедельник, 12 мая. Это стало бы началом регулярных переговоров, заявляют в Министерстве юстиции Украины в Telegram.

"Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая", - говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что консультации должны были проходить в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация. На какую дату перенесена встреча — не сообщается. Однако переговоры очень важны в контексте других переговоров — о членстве Украины в ЕС. У Венгрии есть множество требований к Украине. В частности, их сторона требует восстановить права, гарантирующие свободное использование венгерского языка, и право на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

Видео дня

На ситуацию отреагировала непосредственно вице-премьер по евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что "диалог должен быть продолжен".

Другие новости об отношениях Венгрия-Украина

Перед этим между странами произошел конфликт с задержаниями.

УНИАН сообщал, что СБУ разоблачила шпионскую сеть военной разведки Венгрии. Она действовала на Закарпатье. Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей.

После этого, в центре Будапешта, спецназовцы жестко скрутили украинца. Его обвинили в шпионаже. Поэтому ему запретили въезд и проживание на территории Венгрии "из-за шпионской деятельности".

Хотя еще 30 апреля сообщалось, что между нашими странами начались переговоры о вступлении в ЕС. "С 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, пока мы не определим весь перечень задач в рамках 11 рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны", - подчеркнула Стефанишина.

Вас также могут заинтересовать новости: