Стив Джобс удивлял своей строгостью и возможностью выходить из проблемных ситуаций.

За редким исключением, большинству из нас не нравится ждать. Особенно это считается неприемлемым на работе. Стив Джобс — один из основателей корпорации Apple, не был исключением из этого правила.

На самом деле, у соучредителя Apple была строгая политика в отношении пунктуальности — он не колебался начинать совещания без опоздавших. Однако за этой строгостью иногда скрывались удивительные жесты, как, например, тот, который он совершил по отношению к своей секретарше, матери-одиночке, когда та однажды опоздала на работу, пишет Stewartville Star.

Эту историю рассказал бывший директор по качеству в Apple в 1981–1986 годах Рон Гивенс. По его словам, когда секретарь Джобса опоздала однажды утром, он не стал отчитывать её и тем более увольнять, как можно было бы ожидать, зная его суровый характер.

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Вместо этого он просто спросил, что случилось. Он выслушал её объяснение и, похоже, понял ситуацию. Она призналась, что у неё возникли проблемы с запуском машины. Но то, что произошло дальше, стало настоящим сюрпризом. После этого случая Стив Джобс однажды пришёл на работу с ключами от машины — Jaguar — и вручил их своей секретарше.

"Забирай. Чтобы ты больше никогда не опаздывала", — сказал он ей. Это был не просто жест щедрости, а практическое решение логистической проблемы. Джобс хотел убедиться, что его секретарь будет приезжать вовремя, но, подарив ей машину, он также дал ей возможность лучше управлять своим временем.

Этот поразительный поступок, похоже, не был единичным, а скорее отражал стиль лидерства Джобса. Рон Гивенс описывает его как выдающегося мотиватора и лидера, способного на неожиданные шаги ради вдохновения своей команды. Джобс понимал, что мотивация сотрудников выходит далеко за рамки простых профессиональных требований. Для него удержание команды в фокусе и устранение отвлекающих факторов были ключом к инновациям. Он не просто руководил, а стремился решать проблемы, мешающие раскрытию творческого потенциала его команды.

По словам Гивенса, Джобс глубоко верил в важность командной работы, обмена идеями и поддержания мотивации. Именно поэтому он часто начинал совещания с вопроса: "О чём вы думаете?" — и это была не просто формальность, а способ дать сотрудникам возможность выразить свои мысли и тревоги перед тем, как сосредоточиться на инновациях.

На первый взгляд, этот поступок может показаться неожиданным, но он прекрасно иллюстрирует сложный подход Стива Джобса к управлению. Он умел устанавливать строгие правила, но также был способен мыслить прагматично и находить творческие решения для преодоления препятствий.

Другие новости про Стива Джобса

Ранее УНИАН сообщал, что Стив Джобс использовал один трюк на каждом собеседовании, чтобы проверять профессиональные качества кандидатов, а понимать их мотивацию.

Во время собеседований одним из важнейших вопросов был: "Почему вы хотите здесь работать?".

Кроме того, он имел секрет, который помогал не бояться скуки. "Время, которое Джобс тратил на откладывание дел и обдумывание возможностей, было временем, потраченным с пользой — ведь оно позволяло появляться более нестандартным идеям", - пишет одно издание.

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