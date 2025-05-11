Украинская певица Ирина Билык, которая ранее спела на украинском хит "Нас нет", заподозрила в плагиате американского артиста.
На днях она опубликовала фрагмент своего известного трека "Одинокая" и песни "Worst Way" исполнителя Riley Green в своем Instagram. Ирина заметила, что эти композиции очень похожи звучанием между собой.
"Это плагиат или нет? Как считаете?" - спросила подписчиков Билык.
К слову, песня "Одинокая" стала хитом еще в 1997 году и принесла большую популярность украинской звезде в начале ее карьеры.
А вот песня "Worst Way" вышла только в этом году и уже успела набрать более 10 миллионов просмотров на YouTube.
Реакция сети.
Поклонники и коллеги Билык поддержали ее предположение в комментариях:
- "Есть сходство"
- "Конечно! Это однозначно плагиат"
- "Я говорю "да", и друзья говорят "да"
- "Почти одинаково, но на ковбойский манер, можно говорить, что содрали мелодию и немного переделали"
- "Мне очень похоже".
Напомним, ранее участницу Нацотбора FIЇNKA заподозрили в плагиате. Подписчики писали, что ее песня "Культура" очень похожа на известный испанский трек.