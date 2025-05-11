Звезда заметила сходство их песен.

Украинская певица Ирина Билык, которая ранее спела на украинском хит "Нас нет", заподозрила в плагиате американского артиста.

На днях она опубликовала фрагмент своего известного трека "Одинокая" и песни "Worst Way" исполнителя Riley Green в своем Instagram. Ирина заметила, что эти композиции очень похожи звучанием между собой.

"Это плагиат или нет? Как считаете?" - спросила подписчиков Билык.

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К слову, песня "Одинокая" стала хитом еще в 1997 году и принесла большую популярность украинской звезде в начале ее карьеры.

А вот песня "Worst Way" вышла только в этом году и уже успела набрать более 10 миллионов просмотров на YouTube.

Реакция сети.

Поклонники и коллеги Билык поддержали ее предположение в комментариях:

"Есть сходство"

"Конечно! Это однозначно плагиат"

"Я говорю "да", и друзья говорят "да"

"Почти одинаково, но на ковбойский манер, можно говорить, что содрали мелодию и немного переделали"

"Мне очень похоже".

Напомним, ранее участницу Нацотбора FIЇNKA заподозрили в плагиате. Подписчики писали, что ее песня "Культура" очень похожа на известный испанский трек.

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