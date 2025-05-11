Путин и Ким превращают свой союз в эффективный инструмент военной пропаганды.

Северная Корея и Россия в течение нескольких месяцев скрывали присутствие северокорейских войск в РФ, однако сейчас ведут все более активную пропаганду об укреплении партнерства между двумя странами, пишет The Wall Street Journal.

"Теперь обе стороны трубят о своем военном союзе, рисуя гораздо более радужную картину своего партнерства, чем несогласованные и спорные отношения, о которых рассказывают Украина и ее союзники", - пишет WSJ.

Как считает издание, для Владимира Путина раскрытие правды о причастности Северной Кореи показывает США и другим странам, что у России есть надежные друзья, которые помогут ей продолжить борьбу с Украиной. Российский президент усилил это послание на военном параде в пятницу в Москве, посвященном Дню Победы, на который собралось самое большое количество мировых лидеров, включая китайского лидера Си Цзиньпина, с момента начала войны в Украине в начале 2022 года.

Видео дня

При этом Ким Чен Ын, который только в прошлом месяце сообщил северокорейцам новость об участии в войне в Украине, теперь встречает возвратившихся домой тысячи раненых бойцов как героев, подчеркивает WSJ.

"Пропагандистская акция помогает Киму предотвратить возможный ответный удар из-за отправки войск на войну в другую страну, учитывая его растущую агрессию по отношению к соседней Южной Корее… Ким заявил, что отправка его войск была оправданным осуществлением суверенных прав, и назвал тех, кто сражался, "героями и высшими представителями чести нации", - отмечает издание.

В последние дни российские государственные СМИ и прокремлевские военные блоггеры выкладывают явно постановочные видео, в которых северокорейские солдаты изображены искусными и храбрыми. Так, в одном из российских новостных шоу показали, как пять северокорейских солдат поют советскую песню "Катюша" в переводе на корейский язык. В шоу также показывали видео, на котором северокорейцы стреляют из ружей, бегают по окопам и бросают ручные гранаты.

"Это продуманная кампания, направленная на то, чтобы представить северокорейцев как "боевых братьев" России, чья военная поддержка не ослабевает", - говорит Крис Манди, доцент южнокорейского университета Донгсео.

При этом такая активная пропаганда Москвы и Пхеньяна резко контрастирует с сообщениями украинских и южнокорейских чиновников, отмечает WSJ. При первом развертывании северокорейцы были сбиты с толку ударными беспилотниками, которые заполонили линию фронта и были легко побеждены украинцами. При этом российские солдаты называли северокорейцев "любителями собачатины на завтрак", согласно перехваченным ВСУ сообщениям.

Заявления Путина и Кима о войне в Украине

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие его страны в российско-украинской войне является оправданным, подчеркнув, что оно является осуществлением суверенных прав на защиту "братского народа".

А российский диктатор путин на своей пресс-конференции 10 мая также официально признал участие Северной Кореи в войне против Украины, подтвердив, что ее войска "героически" вступали в бой против ВСУ.

Также недавно в России показали военных КНДР, воюющих против Украины. На видео можно увидеть фрагменты учений военных КНДР. Уже вечером после тренировок военные Пхеньяна шли отдыхать, напевая песню на корейском.

Вас также могут заинтересовать новости: