Северная Корея и Россия в течение нескольких месяцев скрывали присутствие северокорейских войск в РФ, однако сейчас ведут все более активную пропаганду об укреплении партнерства между двумя странами, пишет The Wall Street Journal.
"Теперь обе стороны трубят о своем военном союзе, рисуя гораздо более радужную картину своего партнерства, чем несогласованные и спорные отношения, о которых рассказывают Украина и ее союзники", - пишет WSJ.
Как считает издание, для Владимира Путина раскрытие правды о причастности Северной Кореи показывает США и другим странам, что у России есть надежные друзья, которые помогут ей продолжить борьбу с Украиной. Российский президент усилил это послание на военном параде в пятницу в Москве, посвященном Дню Победы, на который собралось самое большое количество мировых лидеров, включая китайского лидера Си Цзиньпина, с момента начала войны в Украине в начале 2022 года.
При этом Ким Чен Ын, который только в прошлом месяце сообщил северокорейцам новость об участии в войне в Украине, теперь встречает возвратившихся домой тысячи раненых бойцов как героев, подчеркивает WSJ.
"Пропагандистская акция помогает Киму предотвратить возможный ответный удар из-за отправки войск на войну в другую страну, учитывая его растущую агрессию по отношению к соседней Южной Корее… Ким заявил, что отправка его войск была оправданным осуществлением суверенных прав, и назвал тех, кто сражался, "героями и высшими представителями чести нации", - отмечает издание.
В последние дни российские государственные СМИ и прокремлевские военные блоггеры выкладывают явно постановочные видео, в которых северокорейские солдаты изображены искусными и храбрыми. Так, в одном из российских новостных шоу показали, как пять северокорейских солдат поют советскую песню "Катюша" в переводе на корейский язык. В шоу также показывали видео, на котором северокорейцы стреляют из ружей, бегают по окопам и бросают ручные гранаты.
"Это продуманная кампания, направленная на то, чтобы представить северокорейцев как "боевых братьев" России, чья военная поддержка не ослабевает", - говорит Крис Манди, доцент южнокорейского университета Донгсео.
При этом такая активная пропаганда Москвы и Пхеньяна резко контрастирует с сообщениями украинских и южнокорейских чиновников, отмечает WSJ. При первом развертывании северокорейцы были сбиты с толку ударными беспилотниками, которые заполонили линию фронта и были легко побеждены украинцами. При этом российские солдаты называли северокорейцев "любителями собачатины на завтрак", согласно перехваченным ВСУ сообщениям.
Заявления Путина и Кима о войне в Украине
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие его страны в российско-украинской войне является оправданным, подчеркнув, что оно является осуществлением суверенных прав на защиту "братского народа".
А российский диктатор путин на своей пресс-конференции 10 мая также официально признал участие Северной Кореи в войне против Украины, подтвердив, что ее войска "героически" вступали в бой против ВСУ.
Также недавно в России показали военных КНДР, воюющих против Украины. На видео можно увидеть фрагменты учений военных КНДР. Уже вечером после тренировок военные Пхеньяна шли отдыхать, напевая песню на корейском.