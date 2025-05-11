Иностранные силы смогут действовать как вторая линия обороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, однако намекнул, что их количество будет очень ограниченным.

В интервью Le Parisien он подчеркнул, что присутствие иностранных военных поможет стабилизировать ситуацию в регионе, однако "авторитет не зависит от количества".

"Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - заявил Макрон.

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Он заявил, что речь может идти об отправке очень небольшого количества военных.

"Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч", - заявил он.

По его словам, иностранные силы смогут действовать как вторая линия обороны – в воздухе или на стратегическх участках вдали от линии фронта.

"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы хотим продемонстрировать солидарность", - пояснил Макрон.

Он также сообщил, что консультации по этому вопросу между европейскими партнерами продолжаются.

Миротворцы в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до окончания войны отправлять в Украину миротворцев никто не будет, хотя среди "коалиции решительных" есть "горячие головы".

По его словам, рассматривается два варианта размещения миротворческого контингента в Украине - большие силы и маленькие силы. Первый вариант будет нужен, если США так и не решатся дать миротворцам собственные гарантии.

Ранее The Times писало, что Европе будет трудно собрать даже 25 000 военнослужащих для участия в "силах сдерживания" в Украине, поскольку ее войска недоукомплектованы и недостаточно финансируются.

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