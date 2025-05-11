Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, однако намекнул, что их количество будет очень ограниченным.
В интервью Le Parisien он подчеркнул, что присутствие иностранных военных поможет стабилизировать ситуацию в регионе, однако "авторитет не зависит от количества".
"Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - заявил Макрон.
Он заявил, что речь может идти об отправке очень небольшого количества военных.
"Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч", - заявил он.
По его словам, иностранные силы смогут действовать как вторая линия обороны – в воздухе или на стратегическх участках вдали от линии фронта.
"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы хотим продемонстрировать солидарность", - пояснил Макрон.
Он также сообщил, что консультации по этому вопросу между европейскими партнерами продолжаются.
Миротворцы в Украине
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до окончания войны отправлять в Украину миротворцев никто не будет, хотя среди "коалиции решительных" есть "горячие головы".
По его словам, рассматривается два варианта размещения миротворческого контингента в Украине - большие силы и маленькие силы. Первый вариант будет нужен, если США так и не решатся дать миротворцам собственные гарантии.
Ранее The Times писало, что Европе будет трудно собрать даже 25 000 военнослужащих для участия в "силах сдерживания" в Украине, поскольку ее войска недоукомплектованы и недостаточно финансируются.