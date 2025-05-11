Ведущий также ответил, кого бы хотел снова увидеть на международной сцене из украинских звезд.

Известный украинский ведущий и комментатор конкурса "Евровидение" Тимур Мирошниченко назвал имя артиста, которого недооценили на шоу.

По его словам, это был певец Меловин, который представлял Украину в 2018 году. Тогда за исполнение песни "Under The Ladder" в Португалии исполнитель получил всего 11 баллов от жюри. А вот зрителям выступление украинца понравилось, поэтому в сумме он получил 119 баллов, однако это позволило занять 17 место в общем рейтинге.

"На ум приходит Меловин. Его финальный результат точно не совпадал с тем, что мы видели и слышали на сцене. Мне кажется, что это максимально недооцененное выступление. Оно как минимум должно было бы быть в топ-10. Поэтому радуюсь, когда Мел снова и снова возвращается на Национальные отборы. Верю, что он снова попадет на "Евровидение" и сможет доказать, что тот год был досадной случайностью", - отметил Мирошниченко в интервью для OBOZ.UA.

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Тимур также добавил, что хотел бы увидеть снова на международной сцене не только Меловина, но и других известных украинских исполнителей.

"Я бы хоть каждый год отправлял туда Джамалу. Мне кажется, так бы мы быстро смогли догнать Швецию по их количеству побед. У Jerry Heil есть прекрасный потенциал на сольное выступление. Ну, а Сердючка - это вообще! Если вы спросите у любого еврофана планеты, кого хочет снова увидеть конкурсантом на "Евровидении", то будьте уверены, что большинство из них назовет именно Сердючку", - отметил ведущий.

К слову, уже через несколько дней, а именно 13, 15 и 17 мая состоится песенный конкурс "Евровидение-2025" в швейцарском городе Базель. Украину в этом году будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Музыканты выступят в первом полуфинале под номером пять.

Напомним, ранее представители Украины на "Евровидении-2025" поставили на место журналиста после вопроса о войне.

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