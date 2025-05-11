Новый понтифик заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы достичь мира в Украине.

Новый Папа Римский Лев XIV призвал мир к миру и вспомнил об Украине. Об этом он сказал во время своей первой публичной молитвы на площади Святого Петра в Риме 11 мая, передает Le Figaro.

"Я обращаюсь к великому и доброму этому миру и повторяю этот призыв: никогда больше не будет войны", - отметил он.

Также понтифик предостерег от "призрака Третьей мировой войны" и вспомнил о конфликтах, которые происходят в мире, начиная с войны в Украине.

Видео дня

"В моем сердце страдания дорогого украинского народа. Пусть все заключенные будут освобождены, а дети воссоединятся со своими семьями", - подчеркнул Папа Римский и добавил, что нужно сделать "все возможное для подписания длительного мира".

Как сообщили в CNN, когда Лев XIV закончил свою речь, среди толпы людей раздались громкие возгласы "viva il papa", что означает "да здравствует Папа".

Накануне Папа рассказал, что будет идти по следам покойного Папы Франциска. По его словам, Церковь будет сосредоточена на миссионерстве, отважном диалоге с современным миром, а также "любовной заботе о самых маленьких и отверженных".

"Ожидается, что Лео будет склоняться к более прогрессивным взглядам на социальные вопросы, такие как миграция и бедность, но больше будет соответствовать умеренным взглядам на моральные вопросы католической доктрины", - подчеркнули в CNN.

Что еще новый Папа Римский говорил о войне в Украине

Как писал УНИАН, Лев XIV резко высказывался о российской войне против Украины. Еще до своего избрания войну РФ против Украины будущий Папа Римский тогда называл "настоящим вторжением, империалистическим по своей природе, где Россия стремится завоевать территорию из соображений власти".

Также он заявлял, что в Украине совершаются преступления против человечности. Кроме того, Лев XIV призывал к миру в нашей стране и критиковал российское вторжение.

Вас также могут заинтересовать новости: