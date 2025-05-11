Эти автомобили - совмещают в себе эксклюзивность, ручную работу и красоту.

В автомобильном мире невозможно без роскоши. Там всегда есть место ценовым рекордам и изумлению. К примеру, некоторые модели могут стоить даже дороже частных джетов и каких-либо произведений искусства.

В этой подборке мы собрали самые дорогие машины в мире — топ-5 уникальных моделей, каждая из которых поражает не только ценой, но и, конечно же, дизайном, технологиями и историей создания.

Самая дорогая машина в мире

На первом месте уже несколько лет располагается Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Его стоимость варьируется в пределах 32 миллионов долларов.

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Было выпущено всего четыре экземпляра этой эксклюзивной модели. Родстер вдохновлён французской розой Black Baccara и оснащён 6,75-литровым двигателем V12. Интерьер выполнен вручную из 10 000 деревянных элементов и дополнен уникальными часами Audemars Piguet.

Самые дорогие автомобили, помимо La Rose Noire Droptail

Rolls-Royce снова в центре внимания со своим шедевром Boat Tail. Этот автомобиль был выпущен в количестве всего трёх экземпляров. Он поражает своей роскошью: уникальная задняя часть выполнена в стиле яхты, а в багажнике — холодильник с шампанским и комплект фарфора. Всё это превращает его в настоящее произведение искусства на колёсах. Его стоимость составляет умопомрачительные $28 миллионов.

Кроме того, в этот список также входит Pagani Zonda HP Barchetta — $18,5 млн. Это один из самых дорогих автомобилей мира, созданный всего в трёх экземплярах.

Оснащённое 800-сильным двигателем V12 от AMG, авто сочетает в себе мощность и лёгкость благодаря углепластиковому кузову. Известно, что один из трех экземпляров принадлежит самому основателю марки Горацио Пагани.

Еще одним гиперкаром, ставшим символом современной роскоши, является Bugatti La Voiture Noire за 16 миллионов долларов. Это буквально ода легендарному Type 57 SC Atlantic. Оснащённый 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, автомобиль развивает скорость до 420 км/ч. При цене в $16 миллионов, он до сих пор остаётся одним из самых красивых и дорогих машин в истории.

И завершает общий список из пяти авто — Rolls-Royce Sweptail, который совмещает в себе стиль и индивидуальность на $12,8 млн.

Он был создан по индивидуальному заказу и вдохновлён яхтами 1920-х годов. Кузов выполнен вручную, как и интерьер. Каждая деталь — по пожеланию клиента. Его считают эталоном автомобильной кастомизации и примером того, какими могут быть самые дорогие машины мира.

Самые красивые и дорогие машины — не просто техника. Это настоящая философия роскоши, уникальности и безупречного вкуса.

Самые красивые и дорогие машины мира создаются для тех, кто ценит не только скорость, но и эстетическое удовольствие от вождения. В эпоху электромобилей и автоматизации они все еще остаются воплощением мастерства и страсти к совершенству, что и выплывает из их цены.

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