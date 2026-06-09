Airbus представил боевой беспилотный самолет, способный нести ракеты большой дальности

Ravenstorm может наносить удары по наземным и воздушным целям.

На международной авиационной выставке ILA 2026 в Берлине европейский авиастроительный концерн Airbus впервые продемонстрировал полноразмерный макет своего нового беспилотника – боевого самолета U760 Ravenstorm, пишет "Милитарный".

Представленный беспилотник имеет длину 13 метров, а размах его крыльев составляет 10 метров. Его продажу заказчику планируется начать после 2030 года.

В компании Airbus называют U760 Ravenstorm следующим этапом развития в дорожной карте и масштабировании семейства БПЛА. Отмечается, что дрон оптимизирован для выполнения широкого спектра операций. В частности, и выполнения наступательных задач в борьбе с воздушными целями.

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"Беспилотник будет выполнять задачи по поражению наземных целей высокоточным оружием, обеспечивать противовоздушную оборону с помощью ракет средней и большой дальности, а также вести радиоэлектронную борьбу для подавления вражеской ПВО", – говорится в статье.

Особенностью называют размещение воздухозаборника в верхней части фюзеляжа, что "указывает на наличие одного или нескольких внутренних отсеков для вооружения внутри корпуса самолета".

Производство беспилотников в мире

Напомним, что азербайджанские компании разработали линейку ударных и специализированных беспилотников. В частности, будут производить дроны-бомбардировщики, перехватчики и FPV-дроны с различными боевыми частями и системами управления.

А у побережья Тайваня проходят испытания морских дронов. Это дистанционно управляемые небольшие суда без экипажа, которые начинены взрывчаткой и могут быть направлены на корабли. Также они могут атаковать цели в воздухе.

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