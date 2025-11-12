Беспилотники из "стены дронов" будут взлетать с назначенных стартовых платформ после того, как радары обнаруживают потенциальную угрозу.

В Украине скоро развернут первую в своем роде "стену дронов". Она будет предназначена для обороны от российский атак. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на слова основателя Atreyd - компании-производителя этой системы.

Отмечается, что Atreyd уже отправила "стену дронов" в Украину. Ожидается, что она будет развернута в течение нескольких недель.

Как работает "стена дронов"

По словам основателя Atreyd, уникальная система состоит из десятков небольших FPV-дронов, которые будут перехватывать вражеские воздушные средства поражения, сбивая их с неба. Ее развертывание станет первым известным случаем использования такого типа обороны.

Беспилотники из "стены дронов" будут взлетать с назначенных стартовых платформ после того, как радары обнаруживают потенциальную угрозу. Дроны, работающие от батарей и несущие небольшие взрывные заряды, могут располагаться в несколько слоев и на расстоянии друг от друга.

После взлета эти дроны образуют нечто похожее на завесу в небе. В издании объяснили, что она предназначена для отражения воздушных атак путем взрыва компонентов дронов вблизи приближающихся вражеских целей, чтобы нейтрализовать угрозу и сбросить обломки на землю.

Также в издании добавили, что система использует искусственный интеллект для изменения структуры "стены". Это позволит оптимально реагировать на обнаруженную траекторию приближающейся вражеской цели. Более того, система разработана с учетом минимальных затрат. Согласно предварительным оценкам, стоимость перехвата одной цели составляет всего несколько тысяч долларов, а уцелевшие дроны могут вернуться на свои стартовые платформы для использования в последующих миссиях.

Основатель Atreyd рассказал журналистам, что "стена дронов" может работать в условиях отсутствия GPS. Система оснащена предустановленной 3D-картой зоны ответственности.

По словам основателя Atreyd, беспилотники могут работать на высоте нескольких тысяч метров и оснащены технологией идентификации, что позволяет избежать дружественного огня. Более того, оператор может отключить систему, задействовав аварийный выключатель.

Насколько эффективна "стена дронов"

Основатель Atreyd в разговоре с журналистами заявил, что всего один оператор сможет управлять 100 дронами, и для этого не требуется никакой специальной квалификации. Достаточно только обучиться управлению системой и знать, как активировать аварийный выключатель в случае необходимости.

Также основатель Atreyd заверил, что "стена дронов" показала 100% результативность в ходе испытаний. Тем не менее, в Украине система впервые столкнется с реальными боевыми условиями.

В издании поделились, что "стена дронов" сперва будет использоваться для защиты городов и критически важной инфраструктуры. Позже ее могут развернуть ближе к линии фронта для защиты от управляемых авиабомб, которые, как известно, труднее перехватить.

Украинские дроны "врываются" на рынок НАТО - что известно

Ранее Bloomberg писало, что украинские производители дронов ищут выход на рынки НАТО, предлагая союзникам испытанные в бою технологии и партнерство в создании производственных мощностей в Европе. Одним из тех, кто стоит у истоков этого движения, является инженер Александр Грачев, основатель компании TSIR. В Финляндии он строит производственную линию для украинских дронов.

Аналитик RAND Майкл Бонерт рассказал журналистам, что Украина сейчас выпускает примерно 4 миллиона дронов в год. Для сравнения, в США ежегодно производят около 100 тысяч военных БПЛА.

