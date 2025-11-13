Сегодня заканчиваются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80.

Концерн "Уралвагонзавод" поставил в российскую армию очередную партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Машины получили модернизированный комплекс защиты от БпЛА, разработанный с учетом опыта боевого применения. Об этом говорится в сообщении завода.

На одном из переданных "Солнцепеков" можно видеть лозунг в духе сталинских времен - "За Кириллова!". Речь идет о бывшем начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, генерал-лейтенанте Игоре Кириллове, ликвидированном Украиной в декабре прошлого года.

По словам россиян, сегодня заканчиваются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. На этой версии ввели ряд улучшений, которые должны обеспечить "большую дальность, точность и автоматизацию процессов".

Тяжелая огнеметная система - справка УНИАН

ТОС (рус. "тяжелая огнемётная система") является семейством российских тяжёлых огнемётных систем залпового огня калибра 220-мм. Они используют зажигательные или термобарические боеприпасы.

Последние отличаются очень большой разрушительной силой. В то же время комплекс имеет врожденный недостаток - крайне малую дальность стрельбы, которая в случае с ТОС-1А "Солнцепек" составляет всего 6 км. Это позволяет украинским защитникам успешно уничтожать эти машины. В частности два года назад эксперт подсчитал потери России в этой технике.

Россияне пытаются исправить главный недостаток тяжелых огнеметных систем. Ранее они создали новую ТОС-3 "Дракон", которая сможет использовать реактивные термобарические снаряды ТБС-М3, способные поражать цели на дальности до 15 км.

