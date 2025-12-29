В Украину мчат морозы: эксперт рассказал, как это изменит графики отключений света

Солнечная погода с небольшими морозами будет способствовать работе солнечной генерации.

Непогода может стать дополнительным фактором риска для энергосистемы. В то же время умеренные морозы не окажут критического влияния на графики отключений.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН рассказал, что сложные погодные условия уже сейчас влияют на энергоснабжение в отдельных регионах.

"Непогода способна осложнить ситуацию. Вот сейчас в Тернопольской области непогода. И обесточены там несколько десятков тысяч потребителей из-за непогоды", - рассказал Рябцев.

По его словам, умеренная зима даже может частично помогать энергосистеме - солнечная погода с небольшими морозами способствует работе солнечной генерации.

"Эта ситуация, когда небольшой мороз, но солнечная погода - способствует достаточно активной работе фотоэлектрических станций", - отметил эксперт.

Он отметил, если среднесуточная температура будет держаться не ниже -5°C, это почти не повлияет на продолжительность отключений.

"Может там где-то полчаса лишних отключений будет в сутки. Но не более", - сказал Рябцев.

Однако наибольшие риски могут возникнуть в случае длительных сильных морозов.

"Если же температура будет держаться ниже -10°C в течение нескольких недель, вот здесь могут возникнуть проблемы", - предупредил эксперт.

Причина - рост аварийности оборудования, что может привести к увеличению количества очередей отключений. Впрочем, по прогнозам, таких затяжных морозов в ближайшее время по всей Украине не ожидается.

29 декабря тысячи жителей из более 100 населенных пунктов Тернопольщины остались без света из-за ухудшения погоды ночью. Сообщалось, что непогода свирепствует и на Львовщине. В этом регионе из-за стихии были обесточены 16 населенных пунктов полностью и 70 частично.

Ранее сообщалось, что из-за массированной атаки России 27 декабря на левом берегу Киева до сих пор применяются экстренные отключения света. Зато Правобережье столицы уже отключают по графикам.

