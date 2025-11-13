Компании являются "прокладками" и принадлежат гражданину Ирана.

США ввели новые санкции против 32 юридических лиц, вовлеченных в сеть поставки компонентов для производства дронов-камикадзе Shahed-136. Среди них две компании из Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Госказначейства США, которое ввело санкционные ограничения.

Отмечается, что гражданин Ирана Баграм Табиби "использовал свои украинские подставные компании" для "закупки и поставки аэрокосмических материалов" для нужд Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company - производителя тех самых "Шахедов". В частности речь идет о поставках индикаторов положения, магнитометров, компонентов генераторов переменного тока, двигателей и другого оборудования.

Называются также и сами компании - ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Экофера".

По данным портала Opendatabot, ООО "ГК Императив Украина" зарегистрировано в 2018 году в Харькове и занимается торговлей. Владельцем компании является гражданин Ирана Табиби Джабали Бахрам.

По ООО "Экофера" информации в открытом доступе нет, хотя встречаются компании с очень похожими названиями, которые некоторые СМИ ошибочно идентифицировали как именно то предприятие, что попало под санкции.

Что надо знать о производителе "Шахедов"

Разработчиком и производителем дронов-камикадзе Shahed является иранская компания Shahed Aviation Industries, связанная с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.

С 2022 года Иран поставлял России эти беспилотники для ударов по Украине. Особенно значительными эти поставки были в 2022-23 годах, пока РФ не наладила их производство на собственной территории.

Технический анализ сбитых в Украине "Шахедов" как иранского, так и позже российского производства показал, что наиболее сложные компоненты, использованные в дронах (электроника, сенсоры, элементы управления), поставляются из стран Европы, Северной Америки и стран Восточной Азии.

