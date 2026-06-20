Германия и Южная Корея разработают ракету для сбивания беспилотников: перспективы для Украины

В качестве главного аргумента против поставок в Украину аналитики называют привлечение к проекту южнокорейской компании.

Немецкий концерн Rheinmetall и южнокорейская компания LIG Defense & Aerospace намерены разработать новую зенитную ракету C-PGM/ESHORAD. Среди прочего, её можно будет использовать для сбивания планирующих бомб, или КАБ. В то же время её практическое применение в Украине может быть затруднено рядом факторов, пишет Defense Express.

Представитель компании LIG на выставке вооружений Eurosatory 2026 в Париже рассказал, что новая ракета получила обозначение C-PGM/ESHORAD. Ее дальность составит 20 км, а заявленная максимальная высота работы – около 6–7 км, хотя отмечается, что практическое поражение целей, вероятно, будет происходить на меньшей высоте.

Как отмечают аналитики, пока не решено, какой именно тип головки самонаведения (ГСН) будет использоваться, но вполне возможно, что ракета получит радиолокационную систему. Планируется, что разработка будет полностью завершена через три года, а при идеальном сценарии – через два, то есть готовность ожидается в 2028–2029 годах.

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В Defense Express отметили, что на выставке также продемонстрировали пусковую установку для такой ракеты. Она базируется на грузовике и имеет 16 ячеек для запуска. В планах – интегрировать систему ПВО Skynex, которая сейчас оснащена только пушками.

Перспективы использования в Украине

В издании отмечают, что по концепции это звучит довольно интересно для Украины, учитывая проблему массового применения КАБ со стороны России.

"Кроме того, Воздушные силы уже используют зенитки Skynex, поэтому интеграция будет не такой сложной", – говорят аналитики.

С другой стороны, по мнению специалистов, весьма маловероятно, что такую систему ПВО удастся развернуть непосредственно на фронте. Однако, по словам аналитиков, с ее помощью можно было бы прикрывать важные прифронтовые объекты и гражданское население.

"Также стоит вопрос о цене такой ракеты и темпах производства, недостаточное количество которых может ограничить пользу от системы. Ну и ожидаемая готовность в 2028–2029 годах – это все еще довольно нескоро, примерно наравне с зенитной системой DEFENDAIR от MBDA, которая будет интегрирована в Skyranger 30 для Германии", – говорится в материале.

Главным аргументом против поставок в Украину в Defense Express называют привлечение к проекту компании из Южной Кореи.

"Эта страна ранее уже запрещала продажу в Украину систем ПВО KM-SAM II, поэтому вполне вероятно, что подобный совместный проект тоже может не получить разрешения", – объясняют аналитики.

Отмечается также, что разработка будет проводиться в рамках сотрудничества Rheinmetall и LIG Defense & Aerospace в сфере противовоздушной обороны, которое предусматривает создание совместного предприятия. Помимо проектирования новых средств, планируется также локализовать уже имеющиеся южнокорейские зенитные ракеты.

Противодействие российским КАБам и создание собственных боеприпасов

Ранее сообщалось, что разработчик "Бебрадрона" приступил к созданию украинского КАБ. Украинская компания BlueBird Tech объявила о сотрудничестве с одним из ведущих научно-конструкторских бюро Украины для разработки новых образцов вооружения. В компании заявили, что хотят не только разработать новый боеприпас, но и наладить его серийное производство.

Также издание The Telegraph писало о том, что Украина нашла ответ на российские КАБы. Отмечалось, что Украина изобрела собственное оружие под названием "Выравниватель" против российских управляемых бомб и больше не будет ждать поставок от западных союзников.

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