Уничтожение Ту-142: эксперт объяснил, почему это ощутимая потеря для оккупантов

Россия использовала эти самолеты в качестве доноров для своей авиации.

Силы обороны уничтожили два российских самолета Ту-142 в Таганроге. Эта авиация еще во времена СССР стала основой для модернизации российских бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, в эфире Radio NV.

"Если говорить о Ту-95 - это классический самолет стратегической авиации бывшего Советского Союза. Для того, чтобы разместить в его фюзеляже ракеты Х-55 и в дальнейшем эксплуатировать с большей нагрузкой, с большим временем полета, была предусмотрена модернизация этого самолета. И лучшее, что было под рукой на тот момент у Советского Союза - это был Ту-142 с удлиненным фюзеляжем, с усиленным крылом, который позволял бы нести такую нагрузку", - объяснил Храпчинский.

Эксперт добавил, что уничтоженные самолеты в последнее время РФ активно перемещала. По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что противник использовал их для восстановления парка Ту-95МС. Храпчинский подчеркнул, что ряд деталей, в частности агрегаты, винты, двигатели в этих самолетах идентичны. И поэтому Ту-142 позволяют РФ восстановить тот парк Ту-95МС, который активно используется для войны против Украины.

"Таганрог - это одно из ключевых предприятий, которое занимается модернизацией Ту-95МС. Да, есть еще Самарский завод, но он утратил некоторую компетенцию, технологическую и техническую, в отношении адаптации, например, навигационных систем, адаптации систем запуска ракет. Этим занимался Таганрогский завод. Потому что он в свое время выпускал А-50. То есть инженеры, которые там работают, не утратили своей компетенции и могут работать дальше. В данном случае мы говорим о том, что Россия потеряла два борта. А это, в принципе, скорее всего, остановка модернизации и ремонта тех Ту-95МС, которые вышли из активной эксплуатации", - отметил Храпчинский.

Удар по Ту-142: что известно

Напомним, в ночь на 30 мая Силы обороны поразили ряд объектов на территории РФ. Среди них - два дальних противолодочных самолета Ту-142 и пусковая установка ОТРК "Искандер" в районе Таганрога Ростовской области.

На видео, обнародованном украинскими силами, видно, как сначала один дрон попадает в этот самолет, после чего тот загорается. А после этого другой дрон фиксирует поражение и второго самолета.

Иван Киричевский, эксперт по вооружениям Defense Express, назвал это поражение "хорошим продолжением" операции "Паутина". Он отметил, что пораженные самолеты были созданы для обнаружения и уничтожения атомных подводных крейсеров с межконтинентальными баллистическими ракетами. По его словам, у РФ есть всего 22 самолета различных модификаций такого типа.

