Россия может одновременно задействовать лишь ограниченное количество А-50У, что ослабляет возможности ее авиации.

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Российские Воздушно-космические силы имеют в строю не более четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, что существенно ограничивает возможности РФ по контролю воздушного пространства и наведению истребителей. Такая ситуация может стать важным фактором в случае получения Украиной шведских истребителей JAS 39 Gripen, пишет Defense Express.

По данным российских источников, модернизированный самолет А-50У с бортовым номером "47 красный" вернулся после ремонта, который проходил на предприятии в Таганроге. Именно этот борт был первым А-50, модернизированным до версии А-50У еще в 2011 году.

Впрочем, даже после его возвращения российские аналитики признают, что в "периодической эксплуатации" находятся лишь четыре самолета такого типа.

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Самолеты А-50У выполняют роль воздушных радаров и обеспечивают обнаружение целей на большом расстоянии. Именно они помогают российским истребителям, в частности Су-35С и МиГ-31БМ, получать целевказания для применения дальнобойных ракет Р-37М.

Чем меньше таких самолетов может поднять Россия в воздух, тем хуже становятся ее возможности контролировать ситуацию в небе и сопровождать собственную авиацию.

Потери А-50 России за время войны

Всего РФ получила восемь модернизированных А-50У, однако по меньшей мере три из них были потеряны.

Среди наиболее известных эпизодов:

в феврале 2023 года самолет А-50У был поврежден на аэродроме Мачулищи в Беларуси в результате атаки дронов;

в январе 2024 года еще один А-50У был сбит над Азовским морем;

в феврале 2024 года третий самолет такого типа был уничтожен над Краснодарским краем РФ.

Даже по российским оценкам, в строю осталось максимум пять самолетов А-50У, из которых реально выполнять полеты могут только четыре.

Какое значение это имеет для Украины

По мнению аналитиков, сокращение количества российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения открывает дополнительные возможности для украинской авиации.

Особенно это актуально в контексте потенциального получения Украиной истребителей Gripen, которые могут использовать дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" Meteor.

В перспективе такие самолеты могли бы эффективнее противодействовать российским истребителям сопровождения и оттеснять от линии фронта бомбардировщики Су-34, которые активно применяют управляемые авиабомбы по украинским позициям.

Военная авиация РФ – главные новости

Напомним, в прошлом месяце "Объединенная авиастроительная корпорация" передала армии РФ новую партию истребителей Су-35С.

Это не первая партия Су-35С, которую российские войска получили в 2026 году. О передаче этих самолетов также сообщалось и в апреле. Количество боевых машин не уточняется.

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