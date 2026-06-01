Армия РФ получила модернизированный самолет-разведчик А-50У

В ходе войны против Украины Россия потеряла как минимум две подобные машины.

Военно-космическим силам РФ передали еще один модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-50У. Об этом сообщают российские пропагандистские паблики.

По данным российских СМИ, после модернизации А-50У получил новую электронику с повышенной производительностью и быстродействием, что позволило расширить возможности функционального программного обеспечения.

В самолете появились новые ЖК-мониторы высокого разрешения, благодаря чему повысилась эффективность отображения радиолокационной обстановки. Также А-50У получил модернизированный пилотажно-навигационный комплекс.

Неизвестно, сколько именно самолетов А-50У находится на вооружении РФ. Российские обозреватели ранее подсчитали, что в 2025 году у Кремля было около восьми таких машин. По меньшей мере два подобных самолета Россия потеряла в ходе войны против Украины. Это произошло зимой 2024 года. Один из них имел бортовой номер RF-50601 "Красный".

Справка УНИАН. А-50 – это советский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76.

А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также для передачи данных на командные пункты автоматизированных систем управления различных видов вооруженных сил.

Самолет используется для управления авиацией при поражении воздушных, наземных и морских объектов, а также выполняет функции воздушного командного пункта. За все годы было изготовлено около 30 таких машин.

По данным из открытых источников, с помощью оптико-электронных бортовых систем самолет может обнаруживать факелы баллистических ракет на расстоянии до 800 км. А-50 может видеть бомбардировщики на расстоянии до 650 км, а истребители – на расстоянии 450 км.

В мае УНИАН сообщил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" передала армии РФ новую партию истребителей Су-35С. Количество самолетов в новой партии не разглашалось, но опубликованные фото- и видеоматериалы дают основания предполагать, что войска России могли получить как минимум два новых Су-35С.

Это не первая партия Су-35С, которую российские войска получили в 2026 году. О передаче этих самолетов также сообщалось в апреле. Судя по обнародованным данным, тогда россияне также могли получить несколько боевых машин.

В феврале сообщалось, что российской армии передали новую партию истребителей нового поколения Су-57. Сами россияне заявляли о "большом количестве" переданных самолетов, однако подтвердить это на сегодняшний день практически невозможно.

