Российская армия получила новую партию истребителей Су-35С (фото)

Су-35С предназначен для обеспечения превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры.

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) передала армии РФ новую партию истребителей Су-35С. Об этом российская корпорация сообщила в своем Telegram-канале.

По словам россиян, перед этим самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Министерства обороны РФ протестировали истребители в различных режимах работы, после чего машины совершили перелет на аэродром постоянной базировки.

Точное количество самолетов в новой партии не разглашается. В то же время опубликованные фото и видеоматериалы дают основания предполагать, что войска РФ могли получить как минимум два новых Су-35С.

Эксперты обратили внимание на довольно интересный момент. Во время передачи армии новых истребителей российский пилот отметил, что список задач, которые выполняет самолет, расширился.

Если раньше боевые машины предназначались преимущественно для уничтожения других самолетов и атак наземных целей, то теперь их используют, в частности, для борьбы с БПЛА.

Су-35С считается самым мощным российским истребителем поколения 4+.

Самолет имеет широкий спектр вооружения. В частности, он может применять дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность которой, по оценкам специалистов, составляет около 200 км (российская сторона заявляет о 300 км).

Еще одним преимуществом Су-35С является радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой "Н035 Ирбис". Она отличается большой дальностью обнаружения воздушных целей.

Общее количество построенных Су-35С оценивают более чем в 150 единиц. Во время российско-украинской войны РФ, по разным оценкам, потеряла около десяти таких истребителей.

Это не первая партия Су-35С, которую россияне получили в 2026 году. О передаче этих самолетов УНИАН также сообщал в апреле. Судя по обнародованным данным, россияне тогда могли получить несколько крылатых машин.

В феврале сообщалось, что российской армии передали новую партию истребителей нового поколения Су-57. РФ заявляла о "большом количестве" переданных самолетов, однако обнародованные фото позволяли с уверенностью говорить лишь о нескольких новых машинах этого типа.

Стоит сказать, что ОАК завершила прошлый год вообще без официальных поставок новых истребителей Су-57 для Воздушно-космических сил РФ. Это в очередной раз подняло вопрос о будущем одного из самых статусных авиационных проектов России.

