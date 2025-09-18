Украина продолжает разработку дешевых дронов, как противодействия воздушной угрозе со стороны России.

Россия продолжает модифицировать свои ударные дроны типа "Шахед". Они уже летают на реактивных двигателях. Однако Украина уже располагает дронами-перехватчиками, которые способны их уничтожать, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса. Хотя изначально реактивные "Шахеды" вызывали обеспокоенность из-за большой скорости.

Украина продолжает разрабатывать новые FPV-дроны, которые смогут войти в "оптимальную" систему ПВО, покрывающую различные высоты и дистанции, пишет Business Insider с его слов. Однако детальные характеристики этих беспилотников и их количество остаются в секрете.

"Заявление Палисы указывает на то, что Киев продолжает работу над такой технологией для противодействия следующему поколению российских дальнобойных ударных дронов", - говорится в материале.

Российские "Герани" и способы противодействия

Новые российские дроны известны как "Герань-3", отечественная версия иранского Shahed-238, одноразового боевого летательного аппарата. Этот БПЛА оснащен турбореактивным двигателем, что позволяет ему летать значительно быстрее, чем предыдущая версия "Герань-2", который скопирован с пропеллерного Shahed-136, являющийся основным элементом масштабных ударов России по Украине.

Если "Герань-3" способен развивать примерно 185 км/ч с дальностью около 1000 км, то третья версия, по сообщениям, летает со скоростью 370 км/ч и обладает как минимум такой же дальностью. СМИ пишет, что эффективное противодействие реактивному дрону может стать серьезной задачей для Украины, которая испытывает трудности даже с "Геранью-2", поскольку Россия запускает сотни ударных дронов и приманок одновременно, чтобы перегрузить ПВО.

Сообщается, что именно поэтому Киев работает в усиленном режиме, чтобы нарастить производство FPV-перехватчиков — дешевых дронов, достаточно быстрых, чтобы догнать ударный БПЛА и столкнуться с ним, неся небольшую боевую нагрузку. Массовое применение таких небольших дронов может закрыть пробелы в украинской ПВО и высвободить более продвинутые системы для борьбы с более опасными угрозами, например, баллистическими ракетами.

Дроны-перехватчики стали особенно важны после того, как Россия начала запускать "Шахеды" на более больших высотах, чтобы противостоять украинским расчетам пулеметов, предназначенным для их сбивания.

Однако новая скорость "Герань-3" создает серьезную задачу для украинских производителей дронов-перехватчиков, которым необходимо создавать FPV, летающие в два раза быстрее, но при этом достаточно дешевые, чтобы ПВО оставалось экономически эффективным.

Использование Россией "Шахедов" - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина недавно сбила "Шахед" на онлайн управлении. По словам специалиста в области радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова, это позволяет вести разведку, поражать цели в движении, а также точнее выбирать места ударов.

Кроме того, мы ранее раскрывали гораздо больше деталей о новом российском реактивном дроне. Двигатель, как и прогнозировалось, китайского производства. Он доступен на гражданском рынке.

