Россия продолжает модифицировать свои ударные дроны типа "Шахед". Они уже летают на реактивных двигателях. Однако Украина уже располагает дронами-перехватчиками, которые способны их уничтожать, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса. Хотя изначально реактивные "Шахеды" вызывали обеспокоенность из-за большой скорости.
Украина продолжает разрабатывать новые FPV-дроны, которые смогут войти в "оптимальную" систему ПВО, покрывающую различные высоты и дистанции, пишет Business Insider с его слов. Однако детальные характеристики этих беспилотников и их количество остаются в секрете.
"Заявление Палисы указывает на то, что Киев продолжает работу над такой технологией для противодействия следующему поколению российских дальнобойных ударных дронов", - говорится в материале.
Российские "Герани" и способы противодействия
Новые российские дроны известны как "Герань-3", отечественная версия иранского Shahed-238, одноразового боевого летательного аппарата. Этот БПЛА оснащен турбореактивным двигателем, что позволяет ему летать значительно быстрее, чем предыдущая версия "Герань-2", который скопирован с пропеллерного Shahed-136, являющийся основным элементом масштабных ударов России по Украине.
Если "Герань-3" способен развивать примерно 185 км/ч с дальностью около 1000 км, то третья версия, по сообщениям, летает со скоростью 370 км/ч и обладает как минимум такой же дальностью. СМИ пишет, что эффективное противодействие реактивному дрону может стать серьезной задачей для Украины, которая испытывает трудности даже с "Геранью-2", поскольку Россия запускает сотни ударных дронов и приманок одновременно, чтобы перегрузить ПВО.
Сообщается, что именно поэтому Киев работает в усиленном режиме, чтобы нарастить производство FPV-перехватчиков — дешевых дронов, достаточно быстрых, чтобы догнать ударный БПЛА и столкнуться с ним, неся небольшую боевую нагрузку. Массовое применение таких небольших дронов может закрыть пробелы в украинской ПВО и высвободить более продвинутые системы для борьбы с более опасными угрозами, например, баллистическими ракетами.
Дроны-перехватчики стали особенно важны после того, как Россия начала запускать "Шахеды" на более больших высотах, чтобы противостоять украинским расчетам пулеметов, предназначенным для их сбивания.
Однако новая скорость "Герань-3" создает серьезную задачу для украинских производителей дронов-перехватчиков, которым необходимо создавать FPV, летающие в два раза быстрее, но при этом достаточно дешевые, чтобы ПВО оставалось экономически эффективным.
Использование Россией "Шахедов" - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что Украина недавно сбила "Шахед" на онлайн управлении. По словам специалиста в области радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова, это позволяет вести разведку, поражать цели в движении, а также точнее выбирать места ударов.
Кроме того, мы ранее раскрывали гораздо больше деталей о новом российском реактивном дроне. Двигатель, как и прогнозировалось, китайского производства. Он доступен на гражданском рынке.