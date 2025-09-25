Компании в США, Китае, Франции, Великобритании и других странах работают над тем, чтобы создать собственные беспилотники.

Россия использовала печально известные иранские дроны Shahed для нанесения разрушительных ударов по Украине. Сейчас не только США, но и их союзники спешат разработать копии этого недорогого оружия дальней дальности, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в течение десятилетий передовые военные силы использовали дорогие ракеты для точных ударов и более дешевую артиллерию для массовых бомбардировок.

В публикации говорится, что война в Украине показала, что беспилотники могут быть дешевыми и точными, поскольку, по некоторым оценкам, дроны-камикадзе Shahed стоят всего десятки тысяч долларов за штуку и способны пролетать более 1600 километров.

Указывается, что иранский беспилотник оказался особенно эффективным в преодолении противовоздушной обороны. Россия регулярно выпускает по Украине десятки беспилотников Shahed, которые взрываются при столкновении. Бывают случаи, когда вместе с залпами беспилотников запускаются ракеты, что увеличивает вероятность избежания обороны.

Генерал-лейтенант, командующий Королевских воздушных и космических сил Нидерландов Андре Стейр поделился, что война в Украине показала, насколько важны беспилотники большой дальности и то, что Запад не соответствует необходимым требованиям.

В публикации отмечается, что компании в США, Китае, Франции, Великобритании и других странах работают над тем, чтобы создать собственные беспилотные летательные аппараты, которые пытаются подражать Shahed.

Издание поделилось, что Украина уже по крайней мере два года наносит удары по России с помощью беспилотников дальнего действия, а недавно также начала использовать и БпЛА с треугольными крыльями, который имеет идентичный вид, как Shahed.

По мнению аналитиков, Запад в значительной степени отстает и сталкивается с различными проблемами, в частности с высокими затратами.

Отмечается, что этим летом в Пентагоне было представлено 18 прототипов беспилотников, произведенных в США, Одним из них был Lucas, который разработала компания SpektreWorks из Феникса, и он очень похож на Shahed. Компания описала этот беспилотник как "экономически эффективный" с минимальными логистическими требованиями.

Еще один беспилотник дальнего радиуса действия Arrowhead, изготовленный компанией Griffon Aerospace, также имеет такую же треугольную форму крыла, как и Shahed. Компания из Мэдисона, штат Алабама утверждает, что беспилотник был создан для массового производства и может запускаться различными способами.

В статье говорится, что дроны-камикадзе Shaheed и их имитации становятся настолько распространенными, что такие компании, как Griffon и шведская Saab, начали продавать беспилотные летательные аппараты для тренировок, которые по внешнему виду и функциональности напоминают иранские беспилотники.

Однако, как указывается, дорогая рабочая сила и материалы являются проблемой для всех западных производителей дронов.

Приводятся данные, что в прошлом году американская оборонная компания Anduril Industries продала Тайваню 291 беспилотник Altius дальнего радиуса действия в рамках сделки. Известно, что стоимость каждого БПЛА, включая обучение и инфраструктуру поддержки, оценивалась в более 1 миллиона долларов.

При этом, по оценкам аналитиков, Россия может производить свою версию гораздо более простых беспилотников Shahed по цене от 35 000 до 60 000 долларов за штуку.

Издание отмечает, что у западных вооруженных сил есть альтернативы дронам. Также США имеют несколько инициатив, направленных на разработку недорогих одноразовых боеприпасов.

К тому же, вооруженные силы США могут попытаться усилить уже имеющиеся боеприпасы с помощью электронных и физических приманок или путем использования самолетов для поражения целей.

Однако, как говорится в публикации, для некоторых военных экспертов использование Россией беспилотников Shahed в Украине свидетельствует о том, что Западу нужно больше альтернатив ракетам, стоимость которых составляет более 1 миллиона долларов каждая и на изготовление которых требуется более года.

Роль дронов в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики отмечают, что российские беспилотники типа "Шахед" уже сейчас могут долететь до Дании, Германии и Италии. Если в Беларуси появятся пусковые площадки, тогда дроны достанут и до Испании. Данные Главного управления разведки Минобороны Украины указывают, что дальность полета российского БПЛА "Шахед", или "Герань 2" составляет 1800-2500 км. По словам экспертов, развертывание новых пусковых площадок в РФ занимает всего несколько месяцев, поэтому в случае необходимости это враг может быстро реализовать.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что производство дронов в Украине уже объединило более 300 компаний. Глава украинского государства добавил, что в этом году планируется запуск экспорта наших новых технологий в США и другие страны. Зеленский подчеркнул, что укрепление ПВО является основным приоритетом. По его словам, Украина получила хорошие сигналы от президента США и его администрации во время встречи 23 сентября.

