Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk. Такое заявление он сделал в эфире Fox News.

Ведущая спросила у Вэнса, обсуждают ли в администрации Трампа возможность предоставить Украине ракеты Tomahawk.

"Это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент Трамп... Я позволю президенту об этом высказаться, но знаю, что обсуждения по этому вопросу ведутся прямо сейчас", - ответил вице-президент США.

Вэнс подчеркнул, что Трамп будет принимать решение по этому вопросу, опираясь на интересы США. Он заверил, что американский лидер поступает так со всеми вызовами в области внешней и оборонной политик.

Трамп готов разрешить Украине бить по России американским оружием

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писало, что президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории России. В издании отметили, что Зеленский попросил Трампа дать Украине больше ракет дальнего радиуса действия и разрешить использовать их для ударов по целям в глубине российской территории.

По словам источника, Трамп заявил что не против этой идеи. Тем не менее президент США пока не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие удары.

