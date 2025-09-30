РФ пугает Европу, но боится что-то сказать США, считает Алексей Гетьман.

Украина довольно быстро может освоить использование Томагавков, если будет политическое решение по их передаче. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса.

"Если новейшее оружие, понятно, что нужны люди, которые помогут им овладеть. Но мы довольно быстро учимся и мы овладели уже многим. Ну, знаете, запуск Томагавка не сложнее, чем противоракетного комплекса Patriot, или F16", - сказал Гетьман.

Эксперт также отреагировал на заявления Кремля о возможной передаче Украине Томагавков. По словам Гетьмана, РФ активно угрожает странам Европы, что те начнут сбивать российские воздушные цели. В то же время угрожать США Москва боится, отмечает эксперт.

"Они пугают европейцев, что будут удары по их городам. А если это будут американские ракеты и будут даже американские инструкторы, вы не будете себя считать в состоянии войны за Соединенными Штатами? Почему там вы такие вы такие смелые, а здесь... Они даже голос боятся сказать - не то чтобы пугать Соединенные Штаты. Ну, мы понимаем, почему. Если такое заявить Трампу, то я уверен, что он такой человек эмоциональный. Там реакция может быть такая, что россиянам это очень не понравится. Это свидетельствует о том, что россиян остановить можно только силой", - пояснил Гетьман.

Томагавки для Украины: что известно

Ранее о том, что США рассматривают передачу Украине Томагавков, сообщил вице-президент Соединенных штатов Джей Ди Вэнс. Он также отметил, что окончательное решение о передаче этих ракет Киеву будет принимать Дональд Трамп.

В Кремле отреагировали на эти заявления. Представитель Путина Песков заявил, что эти заявления "очень серьезные" и они сейчас их "изучают и анализируют". Он также заявил, что эти ракеты якобы не изменят ситуации на фронте.

