Россияне обстреляли пассажирский поезд в Запорожской области: возник пожар, есть раненая

К счастью, среди пассажиров никто не пострадал.

Российские оккупанты атаковали дроном пассажирский поезд в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Мониторинговая группа компании заранее дала команду на эвакуацию, поэтому обошлось без погибших. В то же время, по предварительным данным, легкое ранение получила одна из проводниц, в настоящее время ей оказывают медицинскую помощь.

В пресс-службе добавили, что людей доставят в Запорожье на автобусах при содействии ОВА.

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"Безопасность пассажиров и работников железной дороги остается приоритетом, поэтому движение поездов в регионе будет находиться под максимальным контролем наших мониторинговых групп. Обращаем внимание, что возможны трансферы с использованием автобусов и пригородных электропоездов из/в Запорожье - просим следить за персональными уведомлениями в приложении "Укрзализныци"", - подчеркнули в сообщении.

В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что в результате вражеских ударов, нанесенных армией РФ вчера и сегодня ночью, повреждены жилые дома в Шевченковском, Днепровском и Александровском районах Запорожья.

"Всего повреждено 51 частный дом и одно нежилое помещение. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены крыши, в отдельных домах - стены. Специалисты продолжают ликвидировать последствия вражеских атак. По состоянию на утро окна уже закрыты в 30 домах. Работы продолжаются", - отметил он.

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Также в ночь на 19 июля РФ нанесла удар по Киеву, в результате чего на данный момент число пострадавших возросло. Всего один человек погиб, еще 13 получили ранения.

Кроме того, из-за последствий атаки временно закрыли станцию метро "Лукьяновская", поскольку там взрывная волна повредила наземный вестибюль.

В то же время 18 июля россияне нанесли удар по парку развлечений в Одесской области, в результате чего погиб 16-летний юноша, а также пострадали еще семеро горожан.

"По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека, ещё четверо пострадали, среди них - ребенок. Под завалами еще могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция", - заявил начальник областной военной администрации Олег Кипер.

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