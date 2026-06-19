Европейский аналог Tomahawk до сих пор не нашел заказчиков, – СМИ

Несмотря на активное перевооружение европейских армий, перспективная крылатая ракета LCM от MBDA пока не заинтересовала ни одного заказчика.

Несмотря на рост спроса на дальнобойное вооружение, европейская крылатая ракета LCM, которую называют аналогом американской Tomahawk, пока не получила ни одного заказа, пишет Hartpunkt.

Европейский ракетный консорциум MBDA пока лишь ожидает официального заказа от правительств стран-партнеров. При этом сроки создания ракеты остаются неизменными – завершить разработку планируют к 2030 году.

Особенностью проекта является то, что саму ракету планируют финансировать за счет государственных средств, тогда как пусковую установку компания MBDA готова создать за свой счет.

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Как пишет Defense Express, проект пока не получил статуса приоритетного, хотя и основан не на совершенно новой технологии. LCM создается на основе уже существующей морской крылатой ракеты MdCN (Missile de Croisière Naval), также известной как Naval Cruise Missile (NCM), которая, в свою очередь, представляет собой глубокую модернизацию ракеты SCALP.

Новая разработка получила официальное название NCM-LCM Mk2. Ракета должна стать универсальной и использоваться как с наземных пусковых установок, так и с кораблей.

По предварительным данным, дальность полета LCM превысит 1000 километров. Ракета должна помещаться в стандартную пусковую ячейку Sylver A70, что ограничивает ее длину примерно семью метрами.

Остальные характеристики пока не раскрываются. В то же время аналитики предполагают, что они будут как минимум на уровне MdCN, которая оснащена боевой частью массой 250 килограммов и развивает скорость до 800 километров в час.

Судя по представленному на выставке макету, новая ракета также может получить тепловизионную головку самонаведения – подобное решение уже используется в других крылатых ракетах производства MBDA.

На этом фоне компания MBDA уже объявила о сотрудничестве с украинским ГККБ "Луч" по созданию новой украинской крылатой ракеты "Нептун 2". Эксперты предполагают, что в перспективе украинская разработка может стать одним из конкурентов европейской LCM.

Ракетные запасы Европы – последние новости

Как сообщал УНИАН, Германия возобновила попытки приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk после того, как Пентагон отказался от планов по размещению в Германии американского батальона, оснащенного этим оружием.

По данным Financial Times, немецкое правительство надеется убедить администрацию Трампа согласиться на продажу ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon.

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