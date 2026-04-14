'Шахеды' бьют по мобильным огневым группам: эксперт объяснил, причастен ли к этому ИИ

Недавно российские оккупационные силы поразили украинскую мобильную огневую группу (МОГ) с помощью дрона-камикадзе Shahed-136 – опасность очень велика, но искусственный интеллект здесь ни при чем. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, на видео, которое тиражируют в соцсетях, можно увидеть, что во время атаки один беспилотник непосредственно нацеливался на цель – пикап МВГ, тогда как другой, вероятно, осуществлял сопровождение, корректировку и отвлекал внимание.

"В данном случае можно отчетливо видеть, что в то время как один Shahed-136 атаковал пикап МВГ, второй снимал, наводил в ручном режиме и, скорее всего, отвлекал на себя огонь. Российские оккупанты хвастаются тем, что эти удары наносятся с помощью искусственного интеллекта, машинного зрения и других технологий, не имеющих аналогов в мире. На самом деле это не так", – подчеркнул Коваленко.

По имеющимся оценкам, утверждает эксперт, это не соответствует реальности – управление остается ручным. В частности, такая схема стала возможной в условиях ограничения работы терминалов Starlink, когда используются mesh-модемы для связи. Таким образом, речь идет не о принципиально новых технологиях, а о вариантах ручного управления, которые не являются недостижимыми для противодействия при условии соблюдения соответствующих правил работы МОВ.

"То есть по сути ничего такого, чего нельзя было бы избежать, – нет. Главное – соблюдать новые правила работы МВГ", – подчеркнул аналитик.

В то же время, по его словам, угроза для мобильных огневых групп растет, поэтому их действия должны сопровождаться не только мерами безопасности, но и дополнительными средствами противодействия – как пассивными, так и активными.

Отдельно отмечается, что в случае пикирования дрона экипаж должен как можно быстрее покинуть позицию, не пытаясь его сбить.

"Самое главное, если дрон входит в пикирование, как можно быстрее покинуть огневую точку", – подчеркивает Коваленко.

Даже в случае успешной попытки другой дрон может уже нацеливаться на цель, и времени для отхода может не хватить. Учитывая, что Shahed-136 нередко применяются группами по 2–3 единицы, риски существенно возрастают.

Речь идет о целенаправленной тактике противодействия мобильным огневым группам, которые стали серьезным препятствием для атак на тыловые районы Украины. По оценкам, операторы Shahed-136 могут получать указания приоритетно менять цели: в случае обнаружения МОГ основная задача атаки может корректироваться на поражение именно огневой группы.

Как писал УНИАН, накануне специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщил, что российский управляемый "Шахед" поразил мобильную огневую группу (МОГ) Сил обороны Украины, и это – уже не первый случай. По словам специалиста, мобильная огневая группа работала над одним "Шахедом", другой в этот момент охотился на экипаж. Флеш призвал принять соответствующие меры для того, чтобы уберечь экипажи мобильных групп.

