Украина и девять европейских стран сформировали Антибаллистическую коалицию

Новая архитектура противоракетной обороны будет дополнять существующие системы ПРО.

Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, и Великобритания официально создали Антибаллистическую коалицию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

"Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны, способной сдерживать и нейтрализовать будущие ракетные угрозы", - говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что новая архитектура противоракетной обороны будет дополнять существующие системы ПРО, включая суверенные европейские решения, уже приобретенные или планируемые к приобретению странами-участницами коалиции. Более того, к ней могут присоединиться и другие страны.

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"Мы будем стремиться поддерживать совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках флагманского проекта, в том числе путем изучения соответствующих возможностей финансирования и содействия расширенному обмену данными и информацией", - сказано в заявлении.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал создание Антибаллистической коалиции. Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине.

"Для того чтобы положить конец войне России против Украины, необходимы мощные и достаточные противоракетные возможности. Они не менее важны, чем удары по российской военной экономике или активные операции на передовой. Чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, поскольку его последний аргумент в этой войне больше не будет работать", - написал президент.

Зеленский отметил, что работа над совместной системой FREYJA не заменит уже существующие системы, а дополнит оборону и создаст надежный щит над всей Европой.

Работа над антибаллистической программой - что известно

Ранее компания Fire Point впервые продемонстрировала антибаллистические ракеты-перехватчики FP-7.x. Они должны стать частью совместного антибаллистического щита Украины и стран Европы.

Напомним, что сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, чтобы представить партнерам украинскую антибаллистическую программу. Там впервые проходит встреча на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и представителей оборонных компаний стран, которые могут конкретными шагами внести свой вклад в создание новой противоракетной системы.

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