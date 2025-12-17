Противопехотные мины станут частью оборонной программы "Восточный щит".

Польша собирается возобновить производство противопехотных мин впервые со времен Холодной войны. Мины хотят разместить вдоль восточной границы, а также, возможно, экспортировать в Украину. Об этом сообщил Reuters заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Польша планирует возобновить производство противопехотных мин

"Мы заинтересованы в получении большого количества мин в кратчайшие сроки", - сказал он журналистам.

По словам Залевского, противопехотные мины станут частью оборонной программы "Восточный щит", которая направлена на укрепление границ Польши с Беларусью и российской Калининградской областью. Он отметил, что хотел бы, чтобы производство мин началось в следующем году, но пока не уверен, что это возможно.

"Я бы очень хотел этого... У нас есть такая потребность", - подчеркнул заместитель министра обороны Польши.

В агентстве напомнили, что Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции (договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин - УНИАН) в августе. Вскоре после этого в Варшаве заявляли, что планируют начать производство противопехотных мин, если будет необходимость.

Польша может получить миллионы противопехотных мин

Генеральный директор польского оборонного предприятия Belma Ярослав Закжевский рассказал журналистам, что Польша будет оснащена миллионами мин в рамках программы "Восточный щит".

"Мы готовимся к тому, что польский спрос составит 5-6 миллионов мин всех типов", - поделился он.

Закжевский отметил, что Минобороны Польши еще не разместило заказ, но в следующем году компания сможет произвести до 1,2 миллиона мин всех типов, включая противопехотные мины. По его словам, текущие темпы производства составляют около 100 000 мин в год.

Поставки мин в Украину не исключаются

Залевский в разговоре с журналистами подтвердил, что поставки противопехотных мин в Украину рассматриваются. Тем не менее, решение будет зависеть от производственных мощностей.

"Наша отправная точка - это наши собственные потребности. Но для нас Украина является абсолютным приоритетом, потому что линия европейской и польской безопасности проходит по фронту Россия-Украина", - объяснил Залевский.

Гендиректор Belma сказал журналистам, что экспорт мин в Украину возможен. Он добавил, что страны НАТО, граничащие с Россией, уже проявили интерес к покупке противопехотных мин.

Выход Украины из Оттавской конвенции - что известно

Напомним, что в 2025 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции, которой запрещается применение, накопление запасов, производство и передача противопехотных мин.

В июле 2025 года Верховная Рада поддержала выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Решение поддержали 299 народных депутатов. Также 305 народных избранников проголосовали за срочное подписание

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что Украина сможет использовать, производить и получать противопехотные мины от партнеров уже на следующий день после подписания закона о выходе из Оттавской конвенции. Он отметил, что это инструмент для защиты государства.

Нардеп уточнил, что Киев формально не вышел из Оттавской конвенции, а лишь приостановил ее действие на территории Украины.

