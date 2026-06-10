Силы беспилотных систем за год нанесли России ущерб на 40 млрд долларов, - Зеленский

Теперь украинские беспилотники могут поражать цели, которые раньше были недоступны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах работы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины за год после создания соответствующей группировки. Об этом он сообщил во время вечернего обращения к украинцам.

"Мы можем достигать таких целей, которые раньше были либо совсем недостижимы для обычного оружия, либо крайне труднодостижимы и требовали безумных затрат ресурсов. Только за год после создания группировки СБС уже поражено российских целей различного уровня на сумму почти 40 миллиардов долларов", – подчеркнул Зеленский.

В частности, как подчеркнул президент, самое важное, что это разные типы поражений, и каждое из них дает Украине возможность сохранять жизни.

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"СБС Вооруженных Сил – настоящий образец для многих других армий, и в эти месяцы мы особенно благодарны за мидлстрайки – российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов. Российская приграничная зона тоже испытывает наше воздействие. Это ощущается врагом, и мы будем это наращивать. Мы будем СБС еще усиливать", – добавил Зеленский.

Роль Сил беспилотных систем в противостоянии российской агрессии

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский постановил ежегодно 11 июня отмечать День Сил беспилотных систем ВСУ. Соответствующий указ президент подписал с учетом роли Сил беспилотных систем ВСУ в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

По данным Института изучения войны (ISW), украинские удары дронов средней дальности (middle strike), которые Украина наносит по логистическим маршрутам россиян на оккупированных территориях юга и востока Украины, продолжают нарушать российскую логистику, и эти оперативные последствия, вероятно, будут только усиливаться в ближайшее время.

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