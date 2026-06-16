'Дроны начнут сражаться с дронами': NYT рассказал, как работают украинские перехватчики с ИИ

Украина переходит к высокоавтоматизированной системе противовоздушной обороны, в которой искусственный интеллект уже выполняет множество функций.

Украина активно внедряет беспилотники-перехватчики с элементами искусственного интеллекта, которые должны повысить эффективность борьбы с российскими ударными дронами типа "Шахед".

Как пишет The New York Times, новые системы способны автоматически обнаруживать, сопровождать и наводиться на цели, снижая нагрузку на операторов и ускоряя реакцию ПВО.

Журналистов пригласили на демонстрационное испытание работы перехватчика P1-Sun Long – одного из первых украинских дронов, использующих искусственный интеллект для борьбы с "Шахедами".

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По данным производителей, эти перехватчики уже применяются в боевых условиях.

Как работает искусственный интеллект при перехвате

Украинская компания SkyFall сообщает, что ее системы научились распознавать дроны противника на основе больших массивов боевых данных. Во время испытаний система искусственного интеллекта первой обнаружила приманку Shahed, задолго до того, как это успел сделать пилот.

После обнаружения цели оператор лишь подтверждает атаку, а дрон самостоятельно осуществляет наведение.

По данным украинских оборонных структур:

ИИ распознает "Шахеды" и другие воздушные цели;

автоматически сопровождает объект до момента поражения;

сокращает время реагирования операторов.

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что новые технологии уже существенно автоматизируют процесс перехвата. По его словам, компания, участвующая в программе Brave1, создала технологию, которая автоматизирует 95% процесса перехвата.

В то же время система пока не запускает атаку полностью автономно – окончательное решение остается за человеком.

Обучение на войне и массовое производство

Системы ИИ обучаются на более чем 10 000 видео реальных перехватов. Украинские компании также используют имитационные цели для тренировки алгоритмов.

Представитель SkyFall, отвечающий за автономность, заявил, что компания может производить 50 000 перехватчиков в месяц. В то же время главной проблемой остается нехватка подготовленных операторов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что развитие таких систем имеет серьезные последствия для будущей войны:

"Это лишь вопрос времени – не так много времени – когда дроны начнут сражаться с дронами, атаковать критически важную инфраструктуру и самостоятельно атаковать людей".

Он также предупредил, что технологии могут стать доступными даже для террористических группировок или картелей.

Перехватчики на фронте – главные новости

Напомним, Forbes писал, что Украина сейчас разрабатывает автономные дроны-перехватчики, предназначенные для охоты на вражеские беспилотники. Их цена значительно ниже стоимости традиционных ракет противовоздушной обороны.

Также стало известно, что немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz планирует заключить соглашение с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, который занимается разработкой беспилотников. В рамках этого сотрудничества партнеры намерены совместно развивать системы противовоздушной обороны на базе автомобилей G-Class (Geländewagen).

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