Украина переходит на автономные дроны-перехватчики, способные запускаться роями, - Forbes

Украина была на передовой усилий по решению дисбаланса затрат в сфере противовоздушной обороны. Киев сейчас разрабатывает автономные беспилотники-перехватчики, предназначенные для охоты на БПЛА. Их цена значительно меньше стоимости традиционных ракет противовоздушной обороны, пишет Forbes.

Перехватчики Patriot могут стоить миллионы долларов за выстрел, тогда как уничтоженные ими дроны могут стоить лишь десятки тысяч. Даже большие арсеналы ракет не могут решить проблему, когда враг может масштабировать производство и запускать волны мощных ракет.

Ответом, как отмечает издание, могут быть не лучшие ракеты, а более умные дроны, предназначенные для дополнения традиционных средств противовоздушной обороны. В то же время Украина пытается решить проблему в ее корне.

В частности, сообщается, что украинские разработчики сейчас создают дроны-перехватчики, способные запускаться роями и охотиться на приближающиеся цели с минимальным контролем человека.

"Перехватчики более эффективны, когда они автономны. Нельзя ожидать, что во время массированного удара, подобного тем, которые мы видим сейчас, будет 700 операторов для 700 беспилотников. Искусственный интеллект позволяет нам запускать рои беспилотников-перехватчиков без этого ограничения", – сказала Люба Шипович, генеральный директор Dignitas Ukraine, организации, которая обучает украинских солдат системам защиты от беспилотников.

В чем главные проблемы

Однако, даже с развертыванием автоматизации, все еще существуют ограничения. "Даже с более новыми перехватчиками, которые имеют некоторые возможности автоматизации, все еще требуется много пилотирования, стратегии и командной работы", – пояснил Джонатан Липперт, президент Defense Tech for Ukraine.

Даже несмотря на то, что Украина масштабирует производство беспилотников-перехватчиков, другие ограничения остаются, в частности, обученные операторы и средства радиоэлектронной борьбы. Массовые атаки беспилотников могут включать сотни БПЛА, что изматывает операторов-людей.

Операторы должны освоить не только управление полетом, но и навигацию в сложных электронных средах, где сигналы GPS регулярно глушатся или подделываются. Именно эту проблему пытаются решить украинские компании, занимающиеся технологиями беспилотников.

"Мы сосредоточены на одной из ключевых проблем современной войны с использованием беспилотников: как поддерживать работоспособность беспилотников в условиях, когда GPS глушится, а средства радиоэлектронной борьбы являются интенсивными", – сказал Андрей Чулик, генеральный директор и соучредитель Sine Engineering.

Борьба с глушением

В небе Украины спутниковая навигация может исчезнуть без предупреждения. Российские глушилки нарушают сигналы, подделывают координаты и пытаются разорвать радиосвязь, которая позволяет операторам управлять беспилотниками. Перехватчики все еще должны находить и поражать цели даже в таких условиях.

"Помощь дронам в навигации, когда GPS недоступен, поддержание связи в условиях постоянных радиопомех и обеспечение возможности их работы без непосредственного контроля оператора – это ключевые проблемы, над которыми мы работаем", – сказал Чулик.

Цель состоит в переходе к системам, которые требуют гораздо меньшего обучения и значительно меньшего количества пилотов.

Война дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия может активнее использовать новые реактивные версии ударных беспилотников "Герань", чтобы повысить эффективность атак по Украине.

По словам советника Министерства обороны Украины Сергея Флеша Бескрестнова, у России есть несколько вариантов модернизации дронов, но самым реалистичным является именно повышение скорости.

