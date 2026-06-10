Во внедорожники Mercedes интегрируют проверенные в Украине дроны-перехватчики Tytan

Целью совместного проекта является защита критической инфраструктуры в Германии от вражеских дронов.

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz планирует заключить соглашение с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, который занимается разработкой беспилотников. В рамках этого сотрудничества партнеры намерены совместно развивать системы противовоздушной обороны на базе автомобилей G-Class (Geländewagen), пишет SPIEGEL.

Отмечается, что уже сегодня, 10 июня, Mercedes-Benz и Tytan Technologies собираются подписать соответствующий меморандум во время Международной аэрокосмической выставки в Берлине. Одним из главных элементов сотрудничества станет создание системы противовоздушной обороны под названием Drone Defender.

В издании отметили, что целью совместного проекта является защита критической инфраструктуры в Германии от вражеских дронов. Более того, новую систему ПВО можно будет использовать на фронте.

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Drone Defender планируют развернуть на базе внедорожников Mercedes-Benz G-Class. Автомобили оснастят радарами и пусковыми установками для запуска дронов-перехватчиков от Tytan Technologies.

Также разработчики планируют обеспечить работу техники в составе подразделений, где роль мобильных командных пунктов для управления дронами будут выполнять фургоны Mercedes-Benz Sprinter.

Украина переходит на автономные дроны-перехватчики

Ранее в Forbes писали, что Украина сейчас разрабатывает автономные дроны-перехватчики, предназначенные для охоты на вражеские беспилотники. Их цена значительно меньше стоимости традиционных ракет противовоздушной обороны.

В издании отметили, что украинские разработчики сейчас создают дроны-перехватчики, способные запускаться роями и охотиться на приближающиеся цели с минимальным контролем человека.

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