Операция 'Паутина': атака дронов на российские аэродромы стала уроком для Пентагона

В США пришли к выводу, что подобная угроза может возникнуть и для американских военных объектов.

Операция "Паутина", в ходе которой Украина нанесла удары по российским авиабазам с помощью сотен беспилотников, повлияла не только на ход войны, но и на подходы США к защите собственной военной инфраструктуры.

Американская армия использовала опыт украинской атаки во время специальных учений, посвященных обороне критически важных объектов. Мероприятие прошло на базе Форт-Брегг в штате Северная Каролина с участием военных, федеральных структур и местных властей, пишет Business Insider.

В центре внимания оказались сценарии, при которых противник может сочетать кибератаки и удары беспилотников для вывода из строя военных баз, систем связи, энергетической инфраструктуры и логистики еще до начала масштабных боевых действий.

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Особое внимание американские военные уделили именно опыту операции "Паутина". В июне 2025 года Украина смогла скрытно доставить более сотни дронов на территорию России и атаковать авиабазы, где находились стратегические самолеты. Часть авиации была уничтожена или серьезно повреждена.

В США пришли к выводу, что подобная угроза может возникнуть и для американских военных объектов. Именно поэтому для защиты баз необходима многоуровневая система противодействия беспилотникам, которая будет сочетать различные средства обнаружения и уничтожения целей.

Среди перспективных решений американские военные рассматривают систему Bumblebee компании Perennial Autonomy. Это относительно недорогой беспилотник-перехватчик с элементами искусственного интеллекта, способный физически уничтожать вражеские дроны. На развитие этой программы уже выделено более 5 млн долларов.

В то же время в Пентагоне подчеркивают, что ни одна отдельная система не способна гарантировать полную защиту. Эффективная оборона должна сочетать кинетические средства поражения, средства радиоэлектронной борьбы, системы обнаружения, а также пассивную защиту, в частности укрытия и специальные конструкции.

Еще одним важным выводом стало то, что технологии беспилотной войны меняются чрезвычайно быстро. Опыт боевых действий в Украине показывает, что новые методы атак и защиты могут устаревать буквально за несколько месяцев.

Последствия и уроки операции СБУ "Паутина"

Напомним, операцию провела Служба безопасности Украины 1 июня 2025 года сразу в нескольких регионах РФ. Для нанесения ударов было задействовано более сотни FPV-дронов, которые, по версии следствия, ввезли в страну в грузовиках под видом гражданских товаров. Министерство обороны России оценило потери от спецоперации в 2 миллиарда рублей (около $26,7 млн). Именно эта сумма фигурирует в материалах уголовного дела, которое расследует Следственный комитет РФ.

Во время военных учений в прошлом году Пентагон имитировал украинскую операцию "Паутина" на одной из военных баз во Флориде. Учения показали, что американские базы абсолютно не защищены от подобных атак.

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