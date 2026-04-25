Операцию 'Паутина' повторили на авиабазе в США и выявили её полную беззащитность, – СМИ

Американцы спешат перенять украинский опыт.

Во время военных учений в прошлом году Пентагон имитировал украинскую операцию "Паутина" на одной из военных баз во Флориде. Учения показали, что американские базы защищены от подобных атак так же, как и российские. То есть никак. Об этом пишет англоязычное издание Defense One.

Как рассказал бригадный генерал Мэтт Росс, возглавляющий центр борьбы с беспилотниками в Пентагоне, во время имитации нападения был задействован широкий спектр беспилотников – от малых до больших. В том числе те, которые устойчивы к воздействию систем подавления, а также дроны на оптоволокне.

Отмечается, что эта имитация реалий российско-украинской войны существенно отличалась от того, как Пентагон до сих пор испытывал свои технологии противодействия беспилотникам.

Учения во Флориде показали, что американским подразделениям, ответственным за противодействие дронам, нужна система, которая бы объединяла данные, полученные как от радаров дальнего обнаружения, так и от дронов-разведчиков и локальных систем борьбы с беспилотниками.

По словам Росса, учения показали необходимость сосредоточиться больше на беспилотниках большой дальности, которые могут повредить "высокоприоритетные цели, которыми являются системы командования и управления, логистики или противовоздушной обороны". Для противодействия меньшим беспилотникам США должны разработать дроны-перехватчики, которые будут стоить меньше, чем дорогие зенитные ракеты.

"Мы уже приобрели некоторые из этих систем, чтобы начать интеграцию во всем Министерстве обороны. За последние шесть недель мы выделили более 600 миллионов долларов на решение этой проблемы, в частности на быструю интеграцию новой технологии [зенитных дронов]", – отметил генерал Росс.

Запад перенимает украинский опыт

Как писал УНИАН, украинские военные впервые прибыли в Германию не для того, чтобы учиться у немцев, а чтобы обучать уже немецких солдат. Подготовка бойцов Бундесвера под руководством украинских инструкторов сосредоточена на противодействии дронам и использовании беспилотников в наступательных операциях. В Германии подчеркивают срочность таких учений из-за возможной угрозы со стороны России до 2029 года.

Также мы приводили рассказ британского офицера о том, как во время учений в Великобритании украинские военные не только учились у британцев, но и делились собственным опытом со своими наставниками.

