Продолжение 'Паутины': эксперт объяснил, почему потеря Ту-142 неприятна для РФ

Отмечает, что эти удары – как будто проводят тряпкой по "красным линиям" РФ.

Уничтожение двух стратегических Ту-142 – это хорошее продолжение операции "Паутина", которая состоялась ровно год назад и после которой у россиян так и не осталось, чем восполнить потери. Об этом в Facebook написал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express.

"Речь идет об эпизоде, где украинские дроны очень жирно поводили тряпкой по "красным линиям" россиян. Сами россияне это поняли и всячески пытаются локализовать последствия удара, как минимум в информационном плане", – отмечает он.

Эксперт рассказал, что Ту-142 – это противолодочный самолет, предназначенный в основном для океанской зоны, созданный для обнаружения и уничтожения атомных подводных крейсеров с межконтинентальными баллистическими ракетами.

"Боевой радиус самолетов семейства Ту-142 составляет 5000 км, боевая нагрузка – до 11 тонн, в частности гидроакустические буи (для обнаружения подводных лодок) и противолодочное вооружение (торпеды и глубинные бомбы). Не исключаю, что где-то на складах ВМФ РФ до сих пор могут числиться даже атомные глубинные бомбы (на вооружении российского флота числится около 700 ядерных боезарядов, не считая атомных боеголовок непосредственно на МБР на подводных лодках). Поэтому с некоторой натяжкой, но Ту-142 можно отнести и к возможным носителям тактических ядерных боеприпасов для войны на море", – отмечает Киричевский.

По его словам, у россиян есть лишь 12 самолетов в противолодочной версии Ту-142М/МЗ и 10 в специализированной версии Ту-142МР. При этом он добавил, что, несмотря на индекс, это не разведывательный самолет, а самолет для обеспечения связи с российскими атомными подводными крейсерами-носителями МБР с ядерными боеголовками.

"Другими словами, Ту-142 для РФ – это то семейство самолетов, которое в океанской зоне должно обеспечивать либо применение своего атомного оружия на подводных кораблях, либо защищать от таких же ракетно-ядерных средств нападения стран НАТО (особенно с поправкой на то, что во Франции и Великобритании стратегическое ядерное оружие размещено исключительно на атомных подводных лодках)", – считает Киричевский.

По его словам, этот удар по заводу в Таганроге (РФ), где эти самолеты производились и ремонтировались, является большой потерей для россиян. При этом он добавил, что не выдерживают критики заявления о том, что в Таганроге якобы были поражены бывшие списанные "украинские" Ту-142. Эксперт говорит, что после распада СССР Украина получила "в наследство" где-то 4–6 самолетов этого типа на авиаремонтных заводах, но из этого флота 2–4 самолета Ту-142 были утилизированы на нашей территории по требованию американцев, остальные два "борта" – стали экспонатами музеев в Жулянах и Луганске (до оккупации).

"Оценка некоторых украинских обозревателей о том, что в Таганроге ударили по просто списанным в 2010-х годах Ту-142, также выглядит неверной. Хотя бы потому, что при попаданиях оба Ту-142 загорелись, очевидно – имели топливо в баках, а значит были пригодны к полетам", – считает Киричевский.

Уничтожение стратегической авиации РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая украинские Силы беспилотных систем нанесли удары по российской военной инфраструктуре, уничтожив сразу несколько уникальных целей – два дальних противолодочных самолета Ту-142 и пусковую установку ОТРК "Искандер" в районе Таганрога Ростовской области.

Как писал Defence Express, самолеты Ту-142 Россия не производит с начала 1990-х годов. Отмечается, что на обнародованных кадрах видно, как дрон FP-1 поражает первый самолет Ту-142, после чего он загорается. Другой дрон осуществляет объективный контроль и впоследствии фиксирует поражение второго борта. В СБС заявляют о полном уничтожении обоих самолетов.

Ту-142 является модификацией на базе советского Ту-95РЦ и относится к редкому классу дальнего морского авиации. Их серийное производство продолжалось до 1992 года.

Операция "Паутина" состоялась 1 июня 2025 года сразу в нескольких регионах РФ – Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. Для ударов использовали более сотни FPV-дронов, которые, по версии следствия, завезли в страну в грузовиках под видом гражданских товаров.

Основными целями тогда стали самолеты стратегической авиации, в частности Ту-95МС и Ту-22М3. По оценкам украинской стороны, были поражены десятки самолетов, включая бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и транспортную авиацию.

Министерство обороны России оценило потери от спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина" в 2 миллиарда рублей (около $26,7 млн). Речь идет о повреждении авиационной техники в результате атак на военные аэродромы летом 2025 года.

