До 9 операторов и десятки систем вооружения: раскрыты характеристики катера Katran Venom V2

На борту имеется система искусственного интеллекта, которая автоматически обнаруживает и классифицирует цель.

Украинская компания MAC HUB, разрабатывающая беспилотные катера Katran, представила подробную информацию об обновленной версии Katran Venom V2, первый образец которой был продемонстрирован в марте 2025 года. Об этом пишет Defense Express.

По словам экспертов, главной особенностью первой версии Katran Venom было количество различного вооружения на борту, а в новой версии эта особенность не только сохранилась, но и вооружение и других бортовых систем стало только больше.

"В частности, на борту обновленной версии имеются: 6 FPV-дронов, 4 неизвестных малых торпеды, турель с пулеметом калибра 12,7 мм Browning, 2 установки ПЗРК Piorun (вероятно, всего на 4 ракеты), курсовой пулемет калибра 7,62 мм Minigun, а также 2 ударных FPV-дрона авиационного типа", - рассказали в публикации.

Аналитики отмечают, что ранее считалось, что это лишь варианты того, какое вооружение может быть установлено на борту, однако в характеристиках компания указывает, что для управления Katran Venom V2 требуется экипаж из сразу 9 человек.

"А именно: пилот борта, штурман, 4 пилота БпЛА, стрелок, а также оператор торпедных комплексов. Поэтому, учитывая это, похоже, все же, все это вооружение должно одновременно размещаться на борту Katran Venom V2, однако, это лишь предположение", - добавляет Defense Express.

Также на борту Katran Venom V2 установлено и много других важных систем, в частности на нем имеются датчики лазерного облучения, система постановки дымовых завес и отстрела тепловых ловушек, системы радиоэлектронной борьбы и разведки, а также система определения повреждений и откачки воды.

"К тому же, на борту имеется искусственный интеллект, который автоматически обнаруживает, классифицирует цель, определяет ее координаты, а затем самостоятельно мгновенно синхронизирует эти данные с картой в командном пункте. В дополнение к этому искусственный интеллект на борту может уклоняться от удара или препятствий, а также в случае полной потери связи с операторами может управлять БЭКом", - подчеркивают в материале.

В компании заявили, что Katran Venom V2 является универсальным морским хищником, который может проводить штурмовые действия в припортовой водной инфраструктуре, прикрывать группу других БЭКов семейства Katran или десантных групп, отражать атаки и попытки десанта, а также охранять морские пути и побережье.

"Что касается других характеристик Katran Venom V2, то запас хода составляет до 1500 км, а максимальная скорость - до 130 км/ч, что действительно много для беспилотного катера. В целом Katran Venom V2 выглядит интересно, учитывая его многофункциональность, однако, очевидно, его стоимость будет значительно выше, чем у других БЭКов, из-за количества различных систем и вооружения", - отмечают в публикации.

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина тестирует дешевые ракеты для сбивания "Шахедов". По его словам, важно масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных Shahed и дополнительно защитить критическую инфраструктуру.

"Наша стратегическая цель - выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей", - подчеркнул министр.

В то же время президент Владимир Зеленский рассказал, на каком этапе находится создание украинской противоракетной обороны. Он отметил, что в отношении создания отечественных средств противодействия российским баллистическим ракетам существует большой спрос.

"Мы очень хотим нашу ПВО. У нас есть много разных направлений, которые обсуждаются, и очень успешных, и которые могут уничтожать дроны, и реактивные дроны, и обычные дроны, и дальнобойное оружие и т. д. А антибаллистики пока нет. Ищем. Готовы, не знаю, памятники, монументы в каждом месте поставить человеку, который покажет нам нашу современную антибаллистику. Но у нас есть сильные наши первые шаги. Мы над этим работаем каждый день", - подчеркнул глава государства.

