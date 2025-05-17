В сообщении компании говорится, что выпуск дрона в США начнется во второй половине этого года.

Это первый известный экспортный успех морских дронов Magura, а выход на очень закрытый рынок вооружения США прямо указывает, что украинские морские дроны смогут покорить и Тихий океан.

Производитель дронов Red Cat Holdings из США выходит на рынок морских беспилотных систем благодаря сотрудничеству с неназванным, но ведущим производителем мирового уровня, морские дроны которого "ежедневно тестируются в реальных боевых условиях".

Как пишет Defense Express, в сообщении не указывается название или страна-партнер, но такие аспекты, как то, что эти дроны наработали "10 тыс. часов в реальных боевых миссиях" и имеют на счету много успешных столкновений с врагом, "больше чем любой флот со времен Второй мировой", вариантов уже не остается.

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При этом издание отметило, что окончательно все вопросы отпадают при взгляде на иллюстрацию и технические характеристики этого дрона, который имеет длину 7 м и полностью тождественен Magura V7.

В сообщении компании говорится, что выпуск дрона в США начнется во второй половине этого года.

Среди преимуществ Magura V7 указано, что этот дрон имеет "повышенную дальность действия, грузоподъемность и гибкость миссий, что делает его идеальным для миссий с глубокими ударами, противокорабельной войны и прибрежных действий в спорных зонах". Издание отметило, что очевидным районом использования Magura V7 будет Индийско-тихоокеанский регион.

Издание напомнило, что кто является производителем морских дронов Magura остается неизвестным.

Что известно о Magura V7

4 мая появилось первое фото Magura V7, который сбил два российских самолета в Черном море.

А в ночь на 3 мая в результате атаки на Новороссийск был сбит истребитель Су-30. Вражеский самолет был уничтожен с помощью безэкипажного катера, вооруженного зенитной управляемой ракетой типа Р-73. Позже в украинской разведке отметили, что это был дрон Magura.

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