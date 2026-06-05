Дроны уничтожили российский корвет 'Бойкий': что известно об этом проекте-долгострое

Проект 20380, задуманный как основа надводного флота РФ, превратился в серию многолетних недостроев.

После поражения российского корвета "Бойкий" в сухом доке Кронштадта внимание вновь привлек проект 20380 – одна из самых масштабных, но затяжных корабельных программ российского флота, пишет "Милитарный".

По имеющимся данным, корабль атаковали украинские Силы беспилотных систем. Во время атаки судно находилось на ремонте. Спутниковые снимки и видео с места происшествия свидетельствуют о серьезных повреждениях надстройки, которые могут вывести корабль из строя.

Работы над проектом 20380 начались в конце 1990-х, когда Россия искала замену устаревшим сторожевым кораблям. Разработку выиграло конструкторское бюро "Алмаз", которое создало относительно компактный многоцелевой корабль.

Видео дня

Корвет имеет длину около 104 метров, водоизмещение более 2200 тонн и дизельную силовую установку. Четыре двигателя обеспечивают скорость до 27 узлов, а дальность плавания достигает примерно 4000 миль. Экипаж – около 100 человек.

Проект 20380 получил типичный для своего класса набор вооружения:

противокорабельные ракеты Х-35У "Уран";

зенитный комплекс "Редут";

100-мм артиллерийскую установку А-190;

30-мм зенитные установки АК-630М;

торпедные аппараты комплекса "Пакет-НК";

палубный вертолет Ка-27.

Радиоэлектронная база включает радары "Фурке-2" и "Монумент-А", а также гидроакустические системы для борьбы с подводными лодками.

Проблемы длительного строительства

Характерной чертой проекта стала чрезвычайно длительная серия строительства. Многие корабли вводились в строй с задержками в 7–11 лет.

Первый корабль серии – "Стерегущий" – вошел в состав флота в 2008 году. Следующие единицы, в частности "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий", составляли основу Балтийского флота РФ.

Отдельные корабли до сих пор остаются недостроенными или находятся в ремонте.

Модернизации и ограничения

Поздние модификации проекта получили более современные системы ПВО "Редут" и усовершенствованную радиоэлектронику. Однако дальнейшее развитие программы затруднилось из-за технических проблем, высокой стоимости и задержек в производстве.

Параллельно разрабатывались более современные проекты 20385 и 20386, однако часть из них также столкнулась с многолетними задержками или была пересмотрена.

Повреждение "Бойкого" в Кронштадте

Корвет "Бойкий" после активной службы на Балтике и походов в Средиземное море был направлен на ремонт в Кронштадт. Именно там, в сухом доке, он и стал целью атаки украинских беспилотников.

По предварительным оценкам, удар нанес значительные повреждения надстройке корабля, где расположены ключевые системы управления и радиолокации. Есть предположение, что часть конструкций могла полностью сгореть.

По имеющимся данным, поражение было нанесено украинским дальнобойным дроном FP-1 стоимостью около 55 тысяч долларов. В то же время стоимость корвета проекта 20380 по состоянию на 2021 год оценивается в 350–400 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: