Верховная Рада сделала шаг к декриминализации видео для взрослых

Один из авторов соответствующего законопроекта объяснил, когда OnlyFans мог бы стать полностью легальным в Украине.

Верховная Рада Украины ужесточает ответственность за изготовление и распространение детской порнографии, а также делает шаг к декриминализации видео для взрослых.

Речь идет о принятии в первом чтении соответствующего законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (№15294). За это решение проголосовал 231 народный депутат.

Данным законопроектом, в частности, предлагается предусмотреть и ужесточить уголовную ответственность за:

Видео дня

сбыт несовершеннолетним и малолетним или распространение среди них произведений, изображений или других предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера;

получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение;

проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего или малолетнего лица;

создание или содержание притонов и сводничество с привлечением несовершеннолетних или малолетних;

сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенные в отношении несовершеннолетних или малолетних.

Кроме того, законопроектом предлагается декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку или иное перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений или других предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера совершеннолетним лицам.

В ходе рассмотрения этого вопроса между депутатами возникли споры относительно целесообразности положений законопроекта, касающихся совершеннолетних лиц.

Когда OnlyFans станет полностью легальным в Украине

В то же время Ярослав Железняк, народный депутат от "Голоса", один из соавторов этого законопроекта, в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН о том, когда украинцы смогут полностью легально работать с OnlyFans, он отметил, что если бы закон был принят в целом сегодня, то это могло бы произойти уже в начале осени.

"OnlyFans полностью легален. Более того, мы уже несколько лет подряд взимаем налоги. И если вдруг исполнители не заплатят налог с этой деятельности в Украине, их посадят в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. Проблема в том, что одновременно с этим, когда они заплатят налоги, мы должны будем посадить их по другой статье - за производство и распространение контента для взрослых", - объяснил парламентарий и добавил, что законопроект должен решить этот вопрос.

Парламентская эпопея с декриминализацией

Как сообщал УНИАН, в конце 2024 года Шевченковский районный суд Киева принял решение о предоставлении сотрудникам Бюро экономической безопасности доступа к информации обо всех украинцах, которые зарегистрированы и получают доходы на платформе OnlyFans.

Тогда народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил, что по состоянию на декабрь 2024 года 350 моделей OnlyFans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 миллиона гривен дохода.

В апреле 2025 года тогдашний глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко рассказал, что за три года, с 2020 по 2022, украинцы заработали на платформе OnlyFans 111 млн долларов.

В конце мая 2026 года Верховная Рада отклонила представленный тогда законопроект о декриминализации порнографии. В нем, в частности, предлагалось декриминализировать изготовление произведений порнографического характера, касающихся совершеннолетних, а также ужесточить уголовную ответственность за принуждение малолетних и несовершеннолетних к участию в создании продукции порнографического характера.

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