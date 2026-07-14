Верховный Суд рассмотрит дело 'Укринбанка': 1,8 млрд грн для государства - под вопросом

Верховный Суд планирует без участия сторон рассмотреть одно из самых резонансных банковских дел последних лет – о неправомерном выведении обанкротившегося "Укринбанка" из-под государственного надзора (дело № 915/715/16(925/698/16)). Фонд гарантирования вкладов, который добивается возврата государству 1,8 млрд грн, заявляет, что "должен быть услышан", но однажды суд уже отклонил его ходатайство об участии в заседании.

Несмотря на значительный общественный интерес, Верховный Суд планирует рассмотреть дело без участия сторон. Дополнительный вес делу придает тот факт, что оно является предметом рассмотрения Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая анализирует возможные нарушения законодательства в сфере обороны, антикоррупционной политики и использования государственных средств во время военного положения.

Отметим, что 1,8 млрд грн – это средства, которые государство в свое время одолжило Фонду для выплат вкладчикам "УКРИНБАНКА", которые до сих пор не возвращены в бюджет и которые сейчас необходимы стране для обеспечения обороноспособности.

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В Фонде напоминают, что после того, как вкладчики получили гарантированные выплаты на сумму 1,8 млрд грн, бывшие владельцы изменили регистрационные данные юридического лица. Банк был переименован в ПАО "Укринком", изменены юридический адрес и статус учреждения – из банка он превратился в небанковское юридическое лицо. Именно после этого расчеты с кредиторами были фактически заблокированы.

Сегодня ПАО "Укринком" проходит процедуру банкротства уже как обычная небанковская компания. В Фонде отмечают, что такой подход может лишить кредиторов банка возможности получить средства.

Дополнительный вес делу придает и то, что отдельные лица, связанные с управлением банком, неоднократно упоминались в уголовных производствах и журналистских расследованиях. Например, бывший владелец банка Владимир Клименко фигурировал в многочисленных журналистских расследованиях и уголовных делах, касающихся обстоятельств преобразования банка в ПАО "Укринком" и возможного вывода его активов после введения временной администрации. Законность этой схемы неоднократно становилась предметом судебных разбирательств, а Большая Палата Верховного Суда еще в 2019 году пришла к выводу, что ПАО "Укринком" не является правопреемником ПАО "Укринбанк".

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