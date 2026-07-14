Кабмин Свириденко работал в самый сложный год за время полномасштабной войны, – аналитика РБК-Украина

Правительство Юлии Свириденко завершает свою работу, которая продолжалась в течение года, оказавшегося одним из самых тяжелых за всю войну: сложная ситуация на фронте, изменение политики США, месяцы блокировок внутри ЕС, самый тяжелый террор в отопительный сезон, нефтяной кризис и скачок цен на топливо.

Президент Владимир Зеленский 12 июля объявил об отставке правительства Юлии Свириденко, проработавшего почти год, причем его работа была взвешенной и объективной в самый сложный год за все время полномасштабной войны. Ведь проблемы на фронте, в отношениях с партнерами, энергетический кризис из-за российских ударов и постоянный дефицит ресурсов наложились практически одновременно. Об этом говорится в аналитическом обзоре "С чем уходит правительство Свириденко: от оружия на фронте до евроинтеграции", опубликованном изданием РБК-Украина.

Журналисты провели подробный анализ деятельности украинского правительства в течение года и выяснили, что команда Юлии Свириденко обеспечила устойчивость государства, а результаты ее работы были публично отмечены президентом. В целом, как отметили авторы материала, большинство задач, поставленных президентом перед правительством 17 июля 2025 года при назначении Юлии Свириденко, были реализованы. Там напомнили: 17 июля 2025 года Владимир Зеленский представлял Раде нового премьер-министра с чисто техническим заданием: доля украинского оружия в руках воинов, "политика героев", дерегуляция, реалистичная социальная политика, цифровизация, переговоры с ЕС. И с критерием оценки: "Каждый день должен приносить Украине результат".

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Как отмечается в статье, самая конкретная цифра в прошлогоднем обращении Президента к Раде касалась оружия: не менее 50% украинского вооружения на поле боя. В итоге, по данным правительства, которые никто не ставит под сомнение, – 60%. Показатель перевыполнен, и это, пожалуй, главный структурный сдвиг года: украинское оружие стало основой фронта.

"Выполнена и "внешняя" часть поручения. Запущен контролируемый экспорт оружия – при условии первоочередного обеспечения потребностей ВСУ, а пакет международной оборонной поддержки на 2026 год достиг 38 млрд долларов", – говорится в аналитическом обзоре издания РБК-Украина.

Что касается важных экономических достижений правительства, то, по данным авторов обзора, в конце 2025 года оппозиция во все стороны говорила о дефолте в 2026-м, и такую перспективу не под запись признавали и сами чиновники. Сегодня об этих разговорах забыли – и это, возможно, самый недооцененный результат Кабмина. Именно во время работы правительства Юлии Свириденко за год было привлечено 47,8 млрд долларов внешней помощи, был согласован кредит Ukraine Support Loan на 2026–2027 годы в размере 90 млрд евро, из которых 30 млрд евро – бюджетная поддержка и 60 млрд евро – оборона, а также стартовала новая программа МВФ на 8,1 млрд евро.

Одним из важнейших результатов работы правительства Юлии Свириденко в обзоре назвали зимние вызовы или реализацию плана энергетической устойчивости. "Зима 2025/26 стала самой тяжелой за всю войну и главным стресс-тестом для способности правительства справляться с ситуацией. Система выстояла. Вклад правительства – плановые ремонты мощностей на 11,8 ГВт, восстановленные 4,2 ГВт, 269 построенных защитных сооружений, 10,3 млрд куб. м газа в хранилищах за целых 14,6 и заложенные на следующую зиму меры предосторожности: диверсификация поставок через СПГ-терминалы в Клайпеде и Греции, а также "Вертикальный коридор" на 4,2 млрд куб. м в год", – отмечается в статье издания РБК-Украина.

"Правительство Свириденко запомнится как правительство, которое сняло с повестки дня слово "дефолт" и впервые за время войны обеспечило государству финансовый горизонт на два года. Как правительство, при котором украинское оружие стало основой фронта, а Украина прошла самый быстрый скрининг в истории расширения ЕС. И как правительство самой суровой зимы, которую страна пережила без катастрофы, которую прогнозировали и украинские, и европейские эксперты", – подчеркнули в аналитическом обзоре.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, а также отметил, что благодарен Юлии Свириденко за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины.

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